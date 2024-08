Sin trabajo y en la ruina: Productora de 'Hoy' veta a exconductor de 'VLA' y lo desalojan

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de ver como habló pestes del programa Hoy y de varios de sus conductores, la reconocida productora, Andrea Rodríguez Doria, acaba de brindar una entrevista en la que confirmó que después de que fue desalojado de su hogar y quedarse sin trabajo por estas actitudes, ella ha tomado la decisión de vetar a Agustín Fernández del matutino. Desde hace varias semanas se dice que el exintegrante de Venga la Alegría no tiene ingresos fijos y está en la ruina.

El dicho no muerdas la mano que te da de comer, al parecer no es del conocimiento de Agustín, pues tiene desde que ingresó a La Casa de los Famosos México hablando pestes de absolutamente todos sus colegas del matutino de la empresa San Ángel, después de que se le dieran varias oportunidades en dicha casa productora. Afirma que protegen a Arath de la Torre, que nadie lo quiere en Hoy y que al salir no tendrá trabajo, pues se lo quedará Nicola Porcella, su amigo del que también se ha burlado y hablado pestes.

Ante esta situación, la tía de Andrea Escalona, en una entrevista para TV Notas fue dura y concisa al hablar sobre este tema, reconociendo que está muy molesta por todo lo que ha dicho y como se ha navegado para sobresalir en el polémico reality show, asegurando que le tiene coraje: "Creo que está jugando muy mal. No nada más conmigo y con el programa, sino con sus amigos. Todo su juego ha sido negativo hacia todo. Cuando habla mal de las mujeres, de Nicola, de Wendy o dice cosas que no debe decir, me ha hecho pasar muchos corajes".

Tras esto, la jefa de Andrea Legarreta, mencionó que le daba mucha lástima ver como se ha cegado a una realidad que no existe, que a sus 32 años de edad sabe muy bien lo que hace y actúa pensando que está quedando bien cuando no es así y le caerá "un balde de agua fría" cuando salga del reality show, afirmando que debería agradecer sus oportunidades: "Este año hemos tenido a J Balvin, Christian Nodal, y Ozuna. Han hecho de todos. Si ellos son estrellas internacionales, para cualquiera de los de La casa debe ser un privilegio estar. El que más va a extrañar venir a Hoy va a ser él".

Finalmente, se le cuestionó directamente si invitaría al exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy a estar de regreso en el foro del programa Hoy, la hermana de Magda Rodríguez dejó muy en claro que por lo menos en un tiempo a corto plazo no estaba en su planes tenerlo en su programa: "Por el momento no. No quisiera. Alguien a quien no le gusta venir a ‘Hoy’, no tiene por qué venir. Él sí me decepcionó y estoy triste. Debió haber sido más inteligente. Al final lo tiró (lo que le ayudó). Será una persona más que habremos conocido en la vida. El cariño que yo le tenía se fue".

Fuente: Tribuna del Yaqui