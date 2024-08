¿Traición en la dinastía? Hermano de Ángela Aguilar habla de Cazzu: "Me gusta mucho"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Cuando Christian Nodal terminó su relación con Cazzu ocurrieron cientos de cosas, entre las que resaltan el comienzo del amorío entre el sonorense con la hija menor de Pepe Aguilar, hecho que nadie se esperaba, puesto las estrellas del regional mexicano mantuvieron todo de la manera más discreta posible, incluso la propia Ángela se llegó a declarar tía de Inti, por lo que se intuía que su relación con el cantante de Ya no somos, ni seremos era puramente amistosa.

Como era de esperarse, la gente se lanzó en contra de la princesa del regional mexicano a quien acusaron de ser la tercera en discordia en el fin de la relación entre Nodal y Cazzu. En el medio de todo este escándalo, comenzó a salir a la luz que el hermano de Ángela, Emiliano Aguilar tenía un poderoso interés por la denominada ‘Nena Trampa’, lo que despertó las especulaciones de que podría haber un romance entre ambos.

Emiliano Aguilar revela que quiere trabajar con Cazzu

Es en el medio de toda esta situación que el hijo mayor de Pepe Aguilar se encontraba brindando una transmisión en vivo, cuando uno de sus fanáticos no se quiso quedar con la duda y cuestionó al famoso para saber cuál era su postura con respecto a Cazzu, a lo que el rapero declaró que no le desagradaba la trapera, sino por el contrario, siente una profunda admiración hacia ella debido a que le gusta mucho su música.

“Cazzu simón (sí) me cae bien. Tiene buenas rolas (canciones) la neta (la verdad). Nunca la he conocido, pero tiene muy buenas rolas y si me gusta mucho su música”, declaró la celebridad.

Emiliano Aguilar continuó diciéndole a sus fans que le “gusta mucho su música” e incluso dejó en claro sí realizaría una colaboración con la celebridad y destacó que no lo haría por la ola de escándalos que envuelven a su familia y a la propia ‘Nena Trampa’, sino que lo haría por la admiración que siente hacia ella.“No es por todo lo que está pasando. Porque realmente sí me gusta su música, si me gusta mucho”, declaró el famoso.

Cabe señalar que, hasta el momento, Cazzu no ha hecho ninguna declaración con respecto a si realizará alguna colaboración con Emiliano Aguilar, algo que no resultaría descabellado puesto es bien sabido que, actualmente, la famosa se encuentra realizando nuevo material musical; sin embargo, también es bien sabido que la rapera ha procurado evitar tener cualquier tipo de conflicto mediático y se ha mantenido lejos de la bomba que lanzó el propio Christian Nodal.

Fuentes: Tribuna