Adiós Televisa: Mariana Echeverría deja plantado a Pepillo Origel en su programa; así reaccionó

Ciudad de México.- La famosa conductora Mariana Echeverría continúa siendo tema de conversación en redes sociales y medios de comunicación debido a su polémica participación en La Casa de los Famosos México. Tras haber sido eliminada el pasado domingo y volverse víctima de los peores comentarios, se ha confirmado que la también actriz canceló su gira de medios a fin de evitar seguir siendo exhibida.

Este jueves 22 de agosto se confirmó que Mariana decidió no seguir visitando los programas de Televisa para que no la siguieran exponiendo frente a las cámaras, sobre todo por lo que vivió la mañana del miércoles cuando estuvo en Cuéntamelo YA!. Resulta que la producción de este programa no tuvo piedad y mostró los peores momentos de la presentadora dentro de 'La Casa', además de que casi no la dejaron hablar ni defenderse.

Durante esta mañana, Echeverría tenía que acudir de invitada al programa Con Permiso para seguir hablando de su participación en LCDLF México 2, sin embargo, no se presentó. Fue el reportero Edén Dorantes quien informó que la conductora no se presentaría a la emisión de Pepillo Origel, mientras entrevistaba al famoso periodista: "Mariana canceló estar con ustedes, porque se ha mostrado todo lo que hizo en esta casa", dijo Edén.

A mí me cae bien", respondió el conductor.

Origel lamentó que haya decidido no acudir a su programa, asegurando que siempre los tratan bien, y dijo que ni siquiera estaba enterado del desaire: "Le voy a preguntar ¿por qué? ¿no va a venir? ¡Ay! por ti me enteré, entonces no viene, ¿sabes el motivo?". El reportero por su parte le dijo a Pepillo que ayer Mariana la había pasado muy mal tras ser invitada de Cuéntamelo YA!: "Se dice que le reclamó a Nino Canún, porque la exhibieron".

Luego, el expresentador de Ventaneando se mostró totalmente despreocupado tras ser plantado por Mariana: "Que venga quién quiera y quién no, la verdad da igual, los que han venido han estado a gusto, se han ido contentos, pero han venido los buenos, faltan a los que le hemos tirado". Finalmente, Origel aseguró que lo tenía sin cuidado que Echeverría prefiriera no darles entrevista: "No pasa nada, una invitada más, una invitada menos".

Fuente: Tribuna y YouTube Edén Dorantes