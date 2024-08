Adrián Marcelo confiesa que extraña Shanik en ‘LCDLFM’, pero ella lo destroza: “¡Mentira!”

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Casa de los Famosos México ha atrapado poderosamente la atención de la gente debido a que se trata de un juego de estrategia en el que los concursantes deben poner sus mejores máscaras y crear alianzas para lograr mantenerse dentro del concurso el mayor tiempo posible y, en el mejor de los casos ganar; sin embargo, una vez que son expulsados pueden llegar a enterarse de los complots que los otros habitantes armaron y, posiblemente eso no resulte de su agrado.

Un ejemplo de ello es el que ocurrió con la periodista de espectáculos, Shanik Berman, quien dentro de la Casa llegó a mantener una amistad muy cercana con Adrián Marcelo, al punto en el que siempre se les veía juntos, pero una vez fuera, la famosa conductora de Hoy se enteró de que el influencer regiomontano la habría ocupado para sus propios intereses, cosa que no le agradó del todo a la presentadora de televisión.

Adrián Marcelo revela que extraña a Shanik Berman

Como todos recordarán, cuando Shanik se enteró de las tretas de Adrián, no dudó en declarar (con lágrimas en los ojos) que “el amor no muere de causas naturales, sino que lo matan”, de esta manera la periodista decidió revocar todo su apoyo hacia la estrella de Multimedios, quien recientemente recordó a Berman durante una charla. El originario de Monterrey destacó que teme que la famosa piense que fue manipulada por él y aseguró que no podría hacer algo así.

"Extraño a Shanik, me da miedo que no me hable cuando salga, porque piense que la manipule como si yo tuviera ese poder de manipular a alguien que se las sabe todas a todas, solo que en la segunda semana Shanik me preguntaba mucho por quién debía votar y yo le dije: ‘vota por quien te votó’, así fue, pero de igual forma salió nominada, lo que nos puede mucho es la pudimos haber salvado y no fue así, yo creo que aquí seguiría tal vez, ella o ‘Potro’”.

Como era de esperarse, Shanik se enteró de las declaraciones de Adrián Marcelo, por lo que no tardó en contradecirlo y dejar en claro que mentía, puesto él sí la habría traicionado e incluso la convenció de que la habitación del Mar estaba fraguando algo en su contra: “¡Mentira!”, tú me convenciste de que Mar me había traicionado, que todos me odiaban en Mar, mientes”, declaró la presentadora de televisión.

Cabe destacar que, hasta el momento se desconoce cuál será la reacción de Adrián Marcelo cuando salga de La Casa y se entere de que Shanik es consciente de todo lo que ocurrió, por lo que, en efecto, el drama parece que continuará aún después de que concluya el reality show de Televisa, tal y como ocurrió con el final de la amistad entre Sergio Mayer y Wendy Guevara, quienes dentro del concurso eran grandes camaradas.

