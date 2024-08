Agustín revela íntimo secreto de Dania Méndez y ella lo pone en su lugar con severo mensaje

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Todo se sigue complicando más y más para Agustín Fernández, ya que al exterior de La Casa de los Famosos México sigue perdiendo oportunidades laborales, credibilidad y amistades, pues la guapa influencer, Dania Méndez, en una entrevista no tuvo reparos en ponerlo en su lugar dando un muy severo mensaje de lo que pensaba de él, después de que el argentino revelara un íntimo secreto de ambos.

Dania siendo una mujer alegre, sociable y muy carismática, se ha robado el corazón de millones de fans y con su belleza a roto más de un corazón, y uno de ellos fue el de Agustín cuando participaron en la misma temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy el pasado año 2023. Aunque siempre negaron una relación, sí expresaban que estaban teniendo una gran química y que se llevaban de maravilla, que se divertían y demás.

Pero ahora, mientras que el amigo de Nicola Porcella hablaba con Adrián Marcelo y el resto del team 'Tierra', afirmó que él y Dania habían tenido más que una amistad durante el reality de baile del programa Hoy y que habían hecho de todo después de haber salido, dando pie a una charla más íntima en el que le cuestionaban sobre situaciones, posiciones y demás, a lo que Agustín respondía como si no fuera nada.

Agustín y Dania. Internet

Dicha situación al parecer llegó a los oídos de Dania, pues cuando en las afueras de Televisa la prensa la captó para entrevistarla, y le cuestionaron sobre hombres que harían todo por un minuto de fama esta respondió: "Ya he hablado mucho de ese tipo de hombres, ya mejor no hay que darle más (foco) yo creo que eso ya depende de los valores de cada uno". Y aunque no mencionaron como tal el nombre del exparticipante de Guerreros 2020, para muchos ha sido más que obvio que se refería a él.

Tras esto, se enfocó en Karime Pindter, quien es su amiga desde hace varios años que coincidieron en Acapulco Shore, afirmando que la joven sabe lo que hace, que tiene experiencia en esto, y agregó que es team 'Mar', especialmente porque la mayoría de sus amigos está ahí. Con respecto a la inesperada madurez que ha demostrado Karime, Dania declaró que todo es cuestión de etapas, que uno evoluciona y eso pasó con Karime.

En cada reality van a haber etapas diferentes. Como lo dijo ella, no siempre vamos a estar con esa imagen o siempre vamos a actuar como en el shore cuando éramos, pues fue hace algunos años, entonces yo creo que hay realities para todo, donde van a conocer ustedes diferentes etapas de cada uno", aseveró

Finalmente, la exparticipante de La Casa de los Famosos EU, que es transmitida por Telemundo, señaló que su amistad con Pindter está perfectamente bien desde hace mucho tiempo, deseando que siga logrando mantener al equipo unido y siga con el contenido que llevan: "Karime sabe lo que hace, sabe dar contenido. Yo con Karime estoy superbién, de hecho me la encontré hace poco y felicidades a todos ellos, ojalá sigan así, unidos".

