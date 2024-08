Angélica Vale cuenta todas las calorías de su comida para mantener su esbelta figura

Ciudad de México.- Angélica Vale ha sido blanco de todo tipo de críticas y es que parece que nada tiene contento al público. En un pasado, se le criticaba por sobrepeso y ahora que ha perdido algunos kilos, la gente tiende a juzgarla bajo el argumento de que su drástico cambio físico va en contra del discurso de neutralidad corporal que vela por la aceptación de los cuerpos que no cumplen con los estándares estéticos impuestos por la sociedad.

Medios de comunicación buscaron su opinión, ante lo cual ella respondió de manera directa a todos aquellos que están inconformes con su nuevo aspecto. Mencionó que la narrativa ha llegado a un punto en el que se salió de control, por lo que invitó a la gente a "bajarle dos rayitas", refiriéndose a la intensidad con la que la audiencia suele señalar y acusar cuando ciertas situaciones difieren de lo que ésta cree correcto.

Continúo diciendo que la vida es "muy corta" como para amargarse y pelear por desacuerdos mínimos. De modo que instó a gozar el tiempo que tenemos disponible y usarlo para ser felices "como se les dé la gana". Por su parte, ella se dijo muy contenta por la figura que con tanto esfuerzo ha logrado construir. Reconoció que para llegar a ella tuvo que modificar su estilo de vida, sobre todo en cuanto a alimentación y deporte.

Sí se puede, sí se puede. Y la verdad es que ahorita ya me siguen preguntando. Sí, el regresar a bailar me ayudó mucho. Y la alimentación que sí, sí cambié mi forma de comer. Sí como mucho más sano".

Angélica Vale respondió a las críticas hacia la pérdida de peso

Sobre su relación con la comida, llamó la atención que tiende a ser muy rígida con lo que se lleva a la boca. En este sentido, cada bocado es analizado para saber si le conviene, o es mejor pedir otro platillo. Cada vez que la invitan a un restaurante se la pasa "en el teléfono apuntando lo que como" para llevar un control estricto y no perder la cuenta de las calorías que ingresan a su cuerpo

Soy una flojera, porque me invitas a comer y me la paso en el teléfono apuntando lo que como. Pero ha sido la única forma. Para ver cuántas calorías tiene y qué puedo pedir y qué no, y qué me conviene".