Eiza González se niega a participar en papeles que retraten el narco; esta es la razón

Ciudad de México.- México es un país en el que predomina la presencia del narcotráfico y con él, los altos índices de violencia. Éste encuentra representación en contenido de 'entretenimiento' que hace apología al crimen y al ascenso de los capos, como en canciones y series, mismas que alcanzan niveles de distribución masivos, llegando incluso a infantes que pueden verse influenciados por este contenido. Pese al clima delincuencial en el que se ve sumido el país, este tipo de mensajes siguen siendo replicados por vías mediáticas, sin embargo, no todas las figuras artísticas están de acuerdo con ello.

Mientras que algunas estrellas aceptan sin chistar papeles en proyectos de esta línea, otras prefieren abstenerse de prestar su talento para seguir inflando este tipo de repertorio. Una de ellas es Eiza González, quien reconoció que han sido varias ofertas las que le han propuesto desenvolverse en personajes ligados al narcotráfico, pero ha rechazado cada una de ellas porque tiene claro que no es la imagen que quiere dar.

Eiza González brindó una entrevista a 'Vogue' en la que habla sobre el crecimiento de su carrera

La actriz ofreció una entrevista a la revista Vogue en la que platicó sobre la evolución que ha tenido su carrera. Se vio impulsada cuando abandonó su tierra natal y decidió probar suerte en Hollywood, donde ha brillado gracias a su arduo esfuerzo y constante trabajo y disciplina. Contó que ha tenido que labrar su propio camino en el extranjero y que le gustaría que las personas reconocieran eso.

Quiero que me vean como lo que soy: una mujer que ha trabajado por lo que tiene. Nadie me lo ha dado. Mi mamá no conocía a nadie en Hollywood, nadie sabía quién era yo. Nada se me dio. Todo lo tuve que trabajar. Tuve que dejar todo lo que yo conocía, lo que había construido por años en mi país y decir: 'Me voy a arriesgar a ver qué pasa'".