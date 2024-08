El horóscopo de Mhoni Vidente para HOY jueves 22 de agosto 2024, según tu signo zodiacal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- ¿Deseas saber cuál será la fortuna de tu signo zodiacal este jueves 22 de agosto de 2024? Si lo que buscas respuestas, debes poner atención a los mensajes del Universo que presenta Mhoni Vidente en el horóscopo de hoy. En el original y auténtico horóscopo de Mhoni Vidente, la pitonisa originaria de Cuba te dirá todo lo que debes saber en materia de amor, dinero, trabajo, salud y más. ¡Toma nota de los mensajes de los astros!

Horóscopo de hoy jueves 22 de agosto de 2024 por Mhoni Vidente: Predicciones del día, según tu signo zodiacal

Aries

El horóscopo de Mhoni Vidente señala que este jueves 22 de agosto será de intenso romanticismo. Mucha atención con la letra pequeña de los contratos, en especial si te preparas para una nueva aventura.

Tauro

Dotes organizadoras en la oficina, los cuales serán muy útiles con tus nuevos compañeros que recién están comprendiendo cómo funciona la dinámica interna. Cuide su sistema respiratorio.

Géminis

Relación amorosa muy interesante durante esta temporada; es posible que para final de mes concrete una nueva relación o noviazgo si es que está soltero. No trate de comprar amor, eso nunca funciona.

Cáncer

Recorte gastos superfluos antes de que sea muy tarde y se vea lleno de deudas grandes. Toda iniciativa laboral tendrá un gran éxito este jueves 22 de agosto; no tenga miedo de hablar con sus jefes.

Leo

Despeje su mente moviendo el cuerpo. Le hace falta hacer más ejercicio y tener cuidado con sus colegas de la oficina, querido Leo. No tenga miedo sobre lo que pasará en el futuro.

Virgo

Un ataque de celos puede surgir en su noviazgo y causar muchos problemas, ya que su pareja pensará que no confía en ella. Se siente satisfecho con su situación económica.

Libra

Momento propicio para cambiar de empleo; necesita nuevas aventuras y muchas ganas de crecer. Sus ojos estarán muy sensibles a la luz y al polvo este día.

Escorpio

No se deje llevar demasiado por el corazón, reflexione antes de hacer todo eso que tanto ha anhelado. Confíe en la llegada de ingresos extras y de gracias al Universo por ahora.

Sagitario

Ponga al día su trabajo o le desbordará; ese es el principal consejo de Mhoni Vidente para este día. Salud muy buena, está en perfecta forma de su cuerpo.

Capricornio

Comprender los sentimientos de otro no es nada fácil, pero necesita hacer más cosas por su bien mental. Busque nuevas formas de ingresar dinero.

Acuario

Valore las oportunidades profesionales y decida dar grandes pasos este jueves 22 de agosto. Gozará de una salud excelente si se aleja de las redes sociales y se mueve.

Piscis

No tenga miedo de salir con más gente este día, es posible que conozca a alguien especial. Recuerde que no hay mal que por bien no venga; cuide más su piel porque anda quemado.

Fuente: Tribuna