Entre lágrimas, mamá de Sian Chiong pide que voten por él: "Es un niño bueno"

Ciudad de México.- Para este punto, lo mejor que le podría pasar a Sian Chiong es salir de La Casa de los Famosos, pues su carrera se ha visto afectada debido a que su desempeño en el concurso no ha sido el mejor. De hecho, su presencia se ha vuelto en una de las más incómodas por el constante acoso hacia sus compañeras, la eterna adulación a las estrategias de Adrián Marcelo y su fallido intento de acusar a Mario Bezares como una mala persona. Sin embargo, para la madre del actor, la eliminación no es una opción. De hecho, ruega al público para que lo salven.

El destino del cubano dentro del concurso pende de un hilo al ser nominado en la quinta semana del juego. Mientras los espectadores ya saborean y anticipan la expulsión del integrante de la habitación 'Tierra', la señora Thais Crehuet ha hecho un llamado a la audiencia para que le den una segunda oportunidad. ¿Logrará conmover los corazones del público a favor del cantante?

Crehuet parece saber que las esperanzas de que Sian continúe su camino en el afamado reality cada vez son más pequeñas, por lo que como toda buena madre decidió ayudarlo. Para ello, colgó un video en Internet, en el que justifica el comportamiento de Sian. De acuerdo con su versión, le han llegado varios comentarios hirientes sobre la estrella, a lo que ella respondió que él "no es así, como ustedes están diciendo, es un niño bueno, un niño noble".

Desde la mirada materna, Sian es un ser "ingenuo" que ha caído en malos pasos por confiar y dejarse llevar por 'Tierra'. Confesó que el hate vertido hacia su hijo la ha lastimado profundamente, por lo que invita a la gente a tener contacto con la "tolerancia, comprensión y humanidad". Pidió además que voten masivamente por él para evitar que se convierta en sucesor de Mariana Echeverría y quinto expulsado del programa.

No estoy mintiendo y saben lo que estoy sufriendo por todo esto, por favor, tengan humanidad. Hay que se gentil, hay que ser tolerante, hay que ser comprensivo, en la vida no se puede ser tan destructor, por favor conozcan a mi bebé, conózcanlo y voten por él, yo sé que no se van a arrepentir".