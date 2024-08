¿Es gay? Polémica actriz de Televisa saca del clóset a Fernando Colunga y exhibe su amorío secreto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras regresar a Televisa el año pasado luego de 7 años de ausencia para protagonizar el remake de El Maleficio, revelan un secreto bastante impactante acerca de la vida amorosa del actor Fernando Colunga. Como se recordará, aunque en marzo pasado se filtró información acerca de que el histrión se habría convertido en padre por primera vez a los 58 años junto a su pareja Blanca Soto, desde hace muchos años se rumora acerca de su orientación sexual.

El galán de telenovelas como María, la del barrio, Esmeralda, Amor real, Alborada y Soy tu dueña siempre se ha mostrado muy hermético respecto a su vida personal, al punto de que nunca ha presentado oficialmente a una pareja en las últimas décadas. Esto causó que se especulara sobre si Colunga sería gay o bisexual, rumor que él nunca confirmado o desmentido. Desde hace años se dice que tiene un romance con la actriz Blanca Soto, aunque esto tampoco ha sido confirmado por él oficialmente.

Cabe destacar que desde el año 2016 Colunga se había mantenido alejado de las telenovelas de Televisa y de la prensa mexicana, pues optó por retirarse de la actuación, sin embargo, el año pasado reapareció en las pantallas en El Maleficio junto a Marlene Favela. Luego de este regreso, ahora una actriz es quien 'balconea' al actor y lo 'saca del clóset' al filtrar un secreto de su vida privada, aunque él ha hecho hasta lo imposible por mantenerla alejada del ojo público.

Se trata de Sabine Moussier, quien ha destacado por sus increíbles papeles como villana en melodramas como El Privilegio de Amar y Abismo de pasión. Según información divulgada por el youtuber experto en espectáculos Alejandro Zúñiga, Moussier, quien actualmente participa en la segunda temporada del reality de Televisa La Casa de Los Famosos México, ventiló en el programa que fue novia del galán de telenovelas.

De acuerdo con lo que compartió Sabine en el reality, este romance sucedió después de que Colunga tuviera un romance con Thalía, a finales de los años 90, luego de que él grabara la icónica telenovela Maria la del barrio (1995-1996) con Thalía y Esmeralda (1997-1998) junto a Leticia Calderón. Zúñiga sostuvo que de acuerdo a lo que contó Sabine en LCDLF, el romance entre ambos habría ocurrido a finales de los años 90, sin embargo, el galán de telenovelas habría negado a la actriz.

"Y que hasta pagaba toda una sala de cine para ellos dos pero que después la negó porque le gusta que su vida sea privada. Después la desconoció", contó Zúñiga. "(Sabine) le dijo a Gomita que él nunca se fijaría en una cualquiera", sostuvo entre risas el youtuber. Posteriormente, retomó lo que confesó Sabine acerca de viajes que hicieron juntos: "Dice que le daba muchos detalles y que fueron a Disney juntos, que fueron a Cancún juntos", contó.

Moussier también confesó que la relación fue bastante duradera: "y que anduvieron dos años", compartió el periodista. Este romance no solo dejó en shock porque nadie sabía que habían sido novios, sino porque la polémica antagonista de telenovelas no pudo evitar compartir información íntima del actor. "También dijo que no está bien dotado", señaló el youtuber. Queda esperar a las posibles declaraciones de Colunga sobre el tema, sin embargo, no se espera que se pronuncie al respecto.

Y es que Colunga jamás ha dado entrevistas para hablar de su vida privada, ni siquiera para negar rumores negativos como su orientación sexual. Como él mismo declaró en entrevista el año pasado, asegura que no volverá a hablar de una pareja: "Nunca hablo de mis parejas porque, primero, cuando tú eres chico y creces en una familia muy respetuosa te dicen: 'un caballero no tiene memoria', es lo primero que te enseñan, y luego es todo lo contrario, entonces, si no dices, está mal y yo aprendí de la manera más ruda eso", dijo entonces.

Fuente: Tribuna