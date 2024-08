"Es una tragedia": Galán de Televisa hace triste confesión de Pablo Lyle tras ir a prisión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido galán de Televisa y cantante, Mane de la Parra, acaba de brindar una reveladora entrevista en la que por primera vez habla sobre su gran amigo y reconocido galán de melodramas, Pablo Lyle, haciendo una triste confesión respecto a lo que piensa y siente con la situación que vive tras varios años en prisión por un accidente que le quitó la vida a alguien, señalando que "es una tragedia".

Hace más de cinco años que se encarceló a Lyle por el hecho de que tuvo una rencilla con un hombre en la calle, al cual golpeó tan fuerte que cayó al suelo y eso derivó en un problema que terminó siendo fatal y causando el arresto de Pablo. Ante esta situación, se fueron a juicio y desafortunadamente, tras varios años de un proceso largo en arresto domiciliario, el actor de novelas como Una Familia Con Suerte fue sentenciado a más de ocho años de cárcel.

La noticia estremeció a todo el mundo del espectáculo, especialmente a los amigos cercanos de Pablo que no le retiraron su apoyo en ningún momento, y en todo el juicio declaraban que hubiera fallo a su favor, pues su intención jamás había sido acabar con la vida de nadie, siendo absolutamente leal. Uno de los que más se mostró en apoyo de Lyle fue el intérprete de Como Dice El Dicho, quien siempre aseguró que confiaba en su inocencia y en su liberación.

Y ahora, tras un par de años de la mencionada sentencia, Parra fue captado por Edén Dorantes a su salida de la empresa San Ángel, en la que le cuestionaron sobre la posibilidad de que salga en diciembre de este año 2024, el famoso cantante dijo aliviado que esperaba que lo dicho fuera una realidad debido a que para él "es una tragedia" lo que está pasando, el que haya sido encarcelado siendo inocente en su punto de vista.

Finalmente, mencionó que en realidad no estaba muy enterado de la situación pues no había tenido tiempo de ir a visitarlo, pero que está con él y cuando salga tendrá un amigo con él, afirmando que ya había sufrido demasiado por esta situación. Con respecto al tema de Ana Araujo, la exesposa de Pablo, este no declaró nada pues señaló que no iba a hablar de temas de los que no tenía conocimientos.

Fuente: Tribuna del Yaqui