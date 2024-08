Luto en TikTok: Muere la estrella Joe Mack Roy de 90 años; se desvaneció en plena grabación

Comparta este artículo

Austin, Texas.- Desgraciadamente en TikTok se han vestido de un doloroso luto, debido a que se acaba de confirmar que la muy querida estrella de 90 años de edad, Joe Mack Roy, por desgracia acaba de morir inesperadamente, dejando devastada a la familia. Las causas de su deceso es un misterio absoluto por el momento, debido a que este se encontraba bien y de la nada solo se desvaneció en plena grabación.

Sin saber el gran éxito que tendría, uno de los nietos de Joe, que es conocido como 'East Texas grandfather' (El abuelo del este de Texas), comenzó a grabar y compartir en la plataforma videos Pop Watch, en los que se podía ver al hombre de la tercera edad dando unos muy inteligentes consejos y sobre todo mostraba un carisma y una chispa muy divertida que lo volvió en toda una sensación dentro de la red social.

Jason Mack Roy, nieto de Joe, fue quién durante este jueves 22 de agosto anunció que su abuelo desgraciadamente con 90 años de edad partió de este mundo de forma inesperada y "en paz" durante la noche del miércoles 21 de agosto, rodeado de toda su familia y micho amor, revelando que estaba "muy agradecido de haber podido pasar 40 años de mi vida con él y sólo puedo esperar vivir para ser tan viejo y sabio como él. Simplemente pienso '¿Qué suerte tengo de haber tenido a alguien a quien me costó tanto decirle 'adiós'?'.

Joe Mack Roy. Internet

Cabe mencionar que un día antes de su muerte, Jason una vez más fue el encargado de informar que su abuelo estaba pasando por un delicado estado de salud, afirmando que un momento estaban grabando y al otro, este se había desvanecido y ya no había despertado jamás: "Ninguno de nosotros lo vio venir. No sabemos mucho más que él estaba allí y luego no estuvo. Se quedó dormido y no pudo despertarse.

Finalmente, declararon que por el momento se desconoce que es lo que haya pasado, y solamente que se fue deteriorando lentamente, ya que poco a poco se veía como pese a los tratamientos médicos, seguía perdiendo signos vitales y podía respirar un poco menos: "Sus signos vitales seguían bien, pero estaban bajando lentamente. Su respiración seguía bien, pero estaba bajando lentamente".

