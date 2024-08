¿Murió Aracely Arámbula? Tras retiro de Televisa, anuncian muerte de querida actriz de 'Soñadoras'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El mundo del espectáculo quedó paralizado al anunciarse la muerte de una querida actriz y cantante mexicana, quien ha participado en exitosas telenovelas de Televisa como el icónico melodrama Soñadoras. ¿Aracely Arámbula? ¿Michelle Vieth? No. Se trata de nada más y nada menos que Angélica Vale, a quien dieron por muerta en redes sociales. Este rumor dio la vuelta al medio artístico, el cual en muy poco tiempo se vistió de luto, alarmando a sus fanáticos y desatando tremendo escándalo.

"Murió la actriz mexicana Angélica Vale. Descanse en paz", se leía en la publicación que fue filtrada en redes sociales y que empezó a provocar llanto y tristeza entre seguidores de la querida artista de 48 años, quien también ha participado en exitosas telenovelas como Amigas y rivales y La fea más bella. Como se recordará, la hija de Angelica María ha acaparado la atención de los medios por su drástico cambio físico al bajar más de 30 kilos, sin embargo, ahora se volvió tendencia por una terrible razón.

Angélica Vale

La artista mexicana, quien destacó por múltiples papeles como el de 'Leticia Padilla Solís' en 2006 en el remake mexicano de la famosa historia colombiana Betty la fea junto a Jaime Camil, hizo su última telenovela en el 2018, Y mañana será otro día. Luego de confesar que no tiene pensado volver a los melodramas, trascendió en años recientes que la hija del fallecido Raúl Vale y Angélica María perdió su contrato de exclusividad en la empresa de San Ángel y ha aparecido varias veces en TV Azteca.

Y luego de filtrarse la noticia de su supuesto fallecimiento, salió a la luz la verdad. En esta ocasión, la actriz no apareció en ninguna de estas dos televisoras para hace frente a los rumores que la daban por muerta. En exclusiva para el matutino Sale el Sol de Imagen Televisión, la actriz apareció junto a su madre Angélica María y desmintió la información. Cabe mencionar que este jueves 22 de agosto, 'La Vale' compartirá escenario con su madre Angelica María en la CDMX en el show llamado 'Las Angélicas'.

Luego de que hace unos días un usuario en redes publicara que la actriz había fallecido, aclaró: "Sí es cierto, sí, que me había muerto. Pero ¿sabes qué? es una cuenta de TikTok en donde matan a todo mundo y más bien una persona, que yo creo que no le caigo bien, dijo que me había muerto y se armó el gran escándalo", a lo que su madre quien estaba a su lado en la entrevista dijo: "Anda muerta de cansancio pero aquí anda", "Sí de cansancio sí, pero de ahí en fuera aquí estoy", sostuvo con una sonrisa.

Y agregó: "Como que agarré un segundo aire, como cuando te vas a dormir y de pronto dices ay ya se me quitó el sueño... así me pasó en mi vida. Es una cuenta que a eso se dedica, pero lo sacaron de contexto porque no nomás estoy muerta yo, estamos muertos un chorro", dijo con sentido del humor. Finalmente, al ser cuestionadas sobre su proyecto en común, la 'Novia de México' mencionó: "Estamos re te contentas... ha sido una sorpresa linda para nosotras", dejando claro que está disfrutando mucho de esta etapa laboral junto a su hija.

Fuente: Tribuna