Señalan a Sian Chiong de acosador; lo captan 'manoseando' a las mujeres sin consentimiento

Ciudad de México.- Poco se sabía acerca de la carrera de Sian Chiong antes de que incursionara en el exitoso proyecto de Televisa La Casa de los Famosos. De hecho, aquí en TRIBUNA te compartimos una semblanza sobre el joven cubano para que te familiarizaras con él. Ahora su nombre rueda por medios de comunicación y redes sociales, pero no para promocionarlo de forma positiva, sino todo lo contrario.

No sólo su incorporación a 'Tierra' le ha valido severas críticas, también su comportamiento ha manchado su imagen. De inicio, la audiencia consideraba que no tenía personalidad propia, al notar que vivía a la sombra de lo que dictara su equipo. Sin embargo, poco a poco ha salido a relucir su verdadera cara y, de cualquier forma, ésta no le ha simpatizado a nadie. Incluso lo han catalogado como un acosador hacia sus compañeras.

Al ser grabados 24 horas durante los siete días de la semana, las cámaras han captado conductas inapropiadas por parte del actor. La historia comenzó con Paola Durante, quien confesó haber vivido una experiencia desagradable con el cantante, quien ingresó una cuchara en el cuerpo de la modelo. Estas acusaciones vuelven a tomar fuerza con los recientes gestos de Sian, quien tiende a 'manosear' sin su consentimiento al resto de las participantes.

En una recopilación de clips recuperados por el público, se muestra a Chiong dándole palmadas en los glúteos a Sabine Moussier y Gala Montes. Tras ser tocadas, las actrices reaccionan con sorpresa, sin saber que más hacer ante esta falta de respeto. Por el momento, la producción del reality show no se ha pronunciado respecto a estas controversiales y equivocadas acciones, no obstante, los seguidores del concurso exigen alguna sanción e incluso la salida inmediata de este habitante.

Además del acoso, Sian protagonizó una escena de violencia contra la más pequeña de la casa, Briggitte Bozzo. En una grabación viral se ve cómo el actor le jala el cabello a la pelirroja de una forma brusca. Esto ocurrió cuando Bozzo actuaba como 'ñera', como parte de una promesa de campaña para que los espectadores salvaran a 'Mar'. De pronto aparece Sian y sin mediar palabra, tira una de las coletas para llevarla a él de manera abrupta.

