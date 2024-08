Shock en Televisa: Muere galán de novelas y filtran macabro secreto que se llevó a la tumba

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El público de Televisa se encuentra en shock debido a que se filtró un oscuro secreto que famoso galán de novelas se llevó a la tumba, y es que una actriz ventiló el fugaz romance que tuvo con él y también con un hijo del fallecido. Se trata del querido actor Andrés García, quien perdió la vida el 3 de abril de 2023 tras ser diagnosticado con una terrible cirrosis hepática a causa de las adicciones.

La famosa que tuvo sus coqueteos con el reconocido histrión fue nadie más y nadie menos que Sabine Moussier, quien trabajó a su lado en exitosas telenovelas del Canal de Las Estrellas como El Privilegio de Amar y Mujeres Engañadas, así como el musical Perfume de Gardenia. La villana de los melodramas aprovechó su participación en La Casa de los Famosos para hablar de los amores de su pasado.

Recientemente, Sabine se sinceró con sus compañeros del cuarto Tierra contando a qué famosos había rechazado para iniciar un romance y aunque se resistía a filtrar nombres, finalmente nombró a don Andrés: "Ay, perdóname", dijo mirando al cielo y luego añadió que el coqueteo con el histrión fue hace 30 años: "Fuimos muy amigos, yo lo amo, lo adoro, pero sí me invitó a Acapulco ¿no?... estaba guapo", mencionó la alemana-mexicana.

Moussier explicó que aunque ella no quiso tener nada con García, sí estaba interesada en un hijo del actor: Leonardo García. Frente a 'Gomita', Ricardo Peralta y Adrián Marcelo, la actriz ventiló que salía mucho con Andrés y con Leo al mismo tiempo, pero sí tuvieron un par de citas románticas: "Pues con Leo... (el papá también quiso) pero yo le dije a mi hermano 'es que me invitó y lo quiero, pero no (para andar con él)".

Sabine comentó que terminó rechazando a Andrés para no dañar la amistad que tenían, no obstante, el actor continuó coqueteándole. La intérprete relató que en una ocasión le tocó hacer una escena de cama con García y este le hizo una propuesta indecente. Afirmando que era una actriz muy vergonzosa, Moussier comentó que usó unas mallas gruesas para grabar con el actor pero a él no le gustó cuando se le acercó.

Me hace así (se me acerca) y me dijo '¡ay! quítate eso que me vas a dejar sin funcionar'".

El relato de Sabine dejó en shock a 'Gomita' y 'Torpecillo', pues podría tratarse de acoso, mientras que Adrián Marcelo aseguró que el fallecido actor "era de la vieja escuela". No obstante, la actriz mencionó que a Andrés le resultaba ser "muy cariñoso" y coqueto de forma "muy natural".

