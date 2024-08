Sin piedad: Alejandro Camacho advierte llevará a la cárcel a actor de Televisa por fraude

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Completamente decidido a no dejar ningún cabo suelto, el reconocido actor, Alejandro Camacho, acaba de brindar una entrevista para celebrar la vinculación a proceso de la exestrella de Televisa y empresario, Paco Rueda, y una vez más lanzarle una contundente advertencia. En su entrevista recalcó que va sin piedad en su demanda y piensa hasta llevarlo a la cárcel por el fraude que le hizo.

Hace cuatro años que Camacho se encuentra en una batalla legal contra su compañero de Como Si Fuera La Primera Vez, señalando que dado a la confianza que se generó al trabajar juntos, este le ofreció una oportunidad de ganar buen dinero con una "atractiva" oferta de inversión, que al final resultó ser todo un fraude. Según lo externado por Alejandro, al inicio recibió un par de pagos, pero de la nada Rueda desapareció y así se mantuvo por casi dos años antes de que tomara cartas en el asunto y lo demandara.

Tras esta situación, se externó que en el caso, la Fiscalía de la Ciudad de México lo había citado para que el joven rindiera cuentas de esta situación, hecho que hizo reaparecer al actor de Se Rentan Cuartos, sin embargo, poco duraron sus intenciones de querer pagar y llegar a un acuerdo, dado a que el exesposo de Rebecca Jones señaló que volvió a desaparecer y aunque se le trataba de contactar no respondió a nada.

Ahora, después de que se anunció que oficialmente estaba vinculado a proceso y que podría llegar a pasar hasta 12 años en prisión, el actor de Todos Queremos A Alguien, brindó una entrevista al programa Hoy, en donde dejó en claro que esta situación solo es culpa de Rueda por no cumplir con el contrato que se firmó en el que se comprometió a hacer pagos y no hacerlos, y después dejar plantados a todos los que quisieron llegar a acuerdos, como los abogados. Afirma que le han retirado el pasaporte y desde ese momento deberá ir a firmar al penal de Barrientos cada semana.

Finalmente, aunque recalcó que no le gustaba estar en este tipo de situaciones, declaró que no piensa detenerse hasta que se llegue a las consecuencias necesarias para que pague por su delito, pues ya se le dieron las oportunidades pertinentes y ahora es momento de acatar la ley: "No nos queda de otra más que llevarlo hasta las últimas consecuencias, y que enfrente el delito que cometió. Yo no tengo prisa, afortunadamente yo no vivo de lo que me robó, pero aún así lo voy a llevar hasta las consecuencias a las que tenga que llegar".

Fuente: Tribuna del Yaqui