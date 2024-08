¿Apoya a Natalia Subtil? Sergio Mayer afirma que no ayudará a su hijo en su pleito legal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de varios meses fuera e incomunicado, Sergio Mayer acaba de regresar a México y ya fue envuelto en polémica, pues la prensa que lo abordó en el aeropuerto, le cuestionó con respecto al pleito legal que tiene su hijo mayor, Sergio Mayer Mori, con su expareja, la actriz Natalia Subtil, a lo que este afirmó que no ayudará al joven actor en este tema en específico, ¿acaso apoyará a Natalia?

Desde que el hijo de Sergio con Bárbara Mori se separó de Natalia, ambos se han visto envueltos en varios problemas por cuestiones de la custodia y manutención de la hija que tienen en común, poniendo en una situación difícil la convivencia familiar. Aunque todo parecía que ya estaba solucionado y que el padre de la menor se estaba haciendo cargo, la realidad fue otra y resultó que no era el caso, pues nuevamente Subtil habló al respecto y comenzó una nueva batalla contra el joven actor y cantante.

Ante esta situación, cuando la prensa captó a Sergio al llegar de La Isla, pero en la versión de Telemundo, fue abordado con cuestionamientos de todo tipo, como esta situación, a lo que él simplemente dijo que no piensa meterse en esos temas, que es situación de los dos jóvenes y él no tiene nada que ver, que solo vive pendiente de la menor: "Yo estoy al pendiente de mi nieta y yo les pedí a ellos que a mí me dejaran fuera de este tema, yo estaré al pendiente de mi nieta, ellos tendrán sus temas, sus diferencias y si tiene esa diferencia con Sergio, yo creo que debería de arreglarla y hacer las cosas como es debido".

Sergio Jr. con Natalia y su hija. Internet

Después de que fue tajante en esta situación, se le preguntó si ya había contactado a Natalia para darle el pésame por el fallecimiento de su hermano, a lo que este preocupado señaló que no tenía idea de lo que había pasado, por lo que en cuanto estuviera en casa se pondría en contacto: "No tengo idea, no tenía idea, por supuesto que hoy mismo la voy a contactar, no sé cómo esté, no sé cómo esté mi nieta, no he hablado con ella y estoy preocupado, por supuesto y estaré al pendiente de mi nieta, haber que necesita".

Finalmente, y haciendo un cambio muy drástico en la conversación, los reporteros quisieron saber si estando tanto tiempo fuera de casa no tuvo necesidades de intimas que cubrir, a lo que este declaró que al estar en una situación de supervivencia y que a veces no hay que comer, no es algo que pase por la mente: "El sexo, por supuesto que hace falta, pero en esas condiciones, ni siquiera se te ocurre, no hay forma, en condiciones extremas de supervivencia, ni si quiera se te ocurre pensar en sexo, estás pensando en sobrevivir, estás pensando en 'nunca me imaginé buscar comida entre la basura'".

Fuente: Tribuna del Yaqui