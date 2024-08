Así lucía Briggitte Bozzo antes de sus cirugías: Estos son todos sus arreglitos estéticos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Con solo 23 años de edad, la guapa actriz, Briggitte Bozzo ya cuenta con casi dos décadas en el mundo del entretenimiento, por lo que se le ha visto crecer y cambiar emocional y físicamente ante las cámaras de la televisión, y el público ha notado su evidente belleza y bien cuidada figura, que se ha dicho podría tener gracias a arreglitos estéticos. Recientemente la propia estrella de Televisa confesó toda la verdad de sus cirugías estéticas y ha continuación sabrás cómo ha sido su antes y después.

Siendo apenas una niña de entre cinco y seis años de edad, Bozzo comenzó su carrera artística al formar parte del melodrama Amar de Nuevo, tras lo cual siguió con importantes proyectos que fueron marcando su vida y también siendo su parte aguas para seguir creciendo profesionalmente, como las novelas Abismo De Pasión y Corazón Valiente, la película No Manches Frida y por supuesto su paso por Las Estrellas Bailan en Hoy, donde incluso alcanzó a llegar a la gran final.

Pero, aun cuando ha crecido ante las pantallas de la televisión nacional, el público se ha preguntado si los evidentes cambios en su físico fueron con la ayuda de un bisturí y de un cirujano plástico, especialmente en la zona de su retaguardia y su busto. Ante la insistencia en este tema, la actual participante de La Casa de los Famosos México fue quien salió a dar una contundente respuesta, afirmando que todo en ella es 100 por ciento natural.

La joven actriz de Señora Acero declaró en su momento que únicamente se ha sometido a cirugía estética en una ocasión y fue en el año del 2020 para tratar su escoliosis, por lo que no se agrandó nada, sino que se redujo el tamaño de su pecho para poder calmar los síntomas de dolor que tenía, pero que de ahí en más, en realidad no ha pasado por el quirófano. Como es de esperarse, no muchos creyeron sus declaraciones, especialmente ahora.

Con su participación dentro del reality show de Televisa, Bozzo ha sido señalada duramente por los del team ‘Tierra’ por su aspecto físico, burlándose de su estatura y de su retaguardia, principalmente, pues afirman que sí se ha operado y que sus glúteos se ven falsos. Sin embargo, el propio Agustín Fernández ha dicho que eso no es así, que son naturales, confesando indecentemente que entre ellos pasaron muchas cosas después del reality de baile del programa Hoy.

