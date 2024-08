Cancela boda: Tras salir del clóset, exactriz de Televisa da impactante noticia en 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que la reconocida exactriz de Televisa y cantante, M'Balia Marichal, confesara que por un importante motivo ha cancelado su boda por la iglesia y haber salido libremente del clóset como muchos otros artistas, recientemente brindó una entrevista para Venga la Alegría, en la que aclaró las acusaciones de fraude que han llegado en su contra, dando una impactante noticia al respecto.

La hermana de Kalimba hace un par de meses dio mucho de que hablar al haber revelado que se casó con su pareja Alex por el civil, que es un hombre transgénero, señalando que entre más lo conocía más se enamoraba y hasta declaró que desean tener un hijo juntos y se realizaran un tratamiento. Precisamente por este tratamiento de fertilidad, es que la pareja ha tomado la decisión de cancelar la fecha de su boda por la iglesia y moverla unos meses más adelante.

Pero, en medio de su lucha para convertirse en madre con su actual esposo y sus proyectos personales, la exintegrante de OV7 recibió acusaciones de haber estafado a varias personas en Internet con su negocio de venta en línea, que se llama de A a B, asegurando que pagaron por ciertos productos que no llegaron. Ante este hecho, M'Balia decidió romper el silencio y hablar sobre estas severas acusaciones en su contra.

En entrevista para el matutino de TV Azteca, declaró que para nada ha hecho fraude a la gente, sino que debido a ciertas fallas que se presentaron con los bancos y el sistema en las aplicaciones hubo un desfase en todos los procesos por los que se pasa para que se hagan las entregas de manera correcta: "Hubo muchos problemas en sistemas esta semana, las apps, los bancos, los sistemas, los servicios estaban intermitentes, se caían y eso genera desfase en toda la línea de procesos que existen de A a B".

Dado a los problemas que ha habido con este tipo de fraudes en Internet, M'Balia señaló que la gente se suele asustar muy rápido con algún atraso, que incluso ya ha recibido mensajes cuando clientes hacen pedidos los viernes y el lunes temprano no reciben nada, y que ahora con todo esto se hizo más intenso: "De pronto me pasa que me escriben el viernes y luego el lunes ya están así como: 'Se desapareció'. No, estaba en mi casa, sábado, domingo y no vivo en Instagram, nada más es cuestión de salir de ese desfase".

Fuente: Tribuna del Yaqui