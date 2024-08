Filtran que el divorcio de JLo y Ben Affleck afectó en el noviazgo de Jennifer Garner

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Cuando se desataron todos los rumores de que la relación de JLo y Ben Affleck se encontraba mal, comenzaron a surgir diversos informes que aclaraban que una persona estuvo siempre a lado del actor de Batman vs Superman y se trataba de nada más y nada menos que de su exesposa y madre de sus hijos, Jennifer Garner, algo que podría resultar atípico, dado a que, por lo regular, cuando se reporta un divorcio los famosos rara vez suelen llevarse bien.

Y es que, es bien sabido que Garner y Affleck continúan llevando una excelente relación por el bien de sus hijos, incluso es casi normal verlos irse de viaje familiar, entre otras cosas. Según reportes, cuando la cantante de On The Floor y el actor de Gone Girl comenzaron a tener problemas, Ben se apoyó al 100 por ciento en su exesposa, quien solía fungir como consejera matrimonial y mediadora en sus conflictos.

Jennifer Garner y John Miller tienen problemas por separación de Ben Affleck

Si bien, esto podría ser visto como una gran muestra de inteligencia emocional hubo alguien que no estaba del todo de acuerdo con la intervención de la actriz de Deadpool 3 y se trata del propio novio de Garner, John Miller, quien si se vio afectado con toda esta situación, esto según información brindada de una fuente cercana a la pareja para el medio británico Daily Mail: “A John no le gusta compartir a Jen, y hay una división entre ella y Ben. Desearía que no fuera así porque entiende que son una familia, pero le afecta como le afectaría a cualquiera”, indicó el informante.

Según la fuente, John se siente seguro de que Jennifer y Ben no volverían a tener ningún tipo de relación amorosa, pero sí aclara que no le agradaba que Affleck ocupara a Garner como su confidente durante su separación con JLo, por lo que espera que todo este tema del divorcio de ambos famosos termine lo más pronto posible para que la actriz de Si tuviera 30 pueda volver a enfocarse en su propia vida amorosa.

“John no teme que vuelvan a estar juntos, pero ha sido difícil sobrellevar el apoyo que ella le dio a Ben durante su separación con J. Lo. John está deseando que Ben y J. Lo se separen para poder empezar a centrarse en Jen. Tomará tiempo, pero ambos quieren estar en un lugar mejor y es necesario trabajarlo”, señaló.

John Miller espera que JLo y Affleck se divorcien pronto

La fuente también indicó que, pese a que John parece estar perdiendo la paciencia con todo el tema de la separación de Ben Affleck y Jennifer Lopez, la realidad es que Garner sí ha notado todo el esfuerzo que el famoso ha impreso en que las cosas vayan de la mejor manera posible e incluso es este hecho el que ha causado que ella se encuentra aún más enamorada del empresario. Cabe señalar que, hasta el momento, ninguno de los involucrados ha hecho alguna declaración sobre este tema.

