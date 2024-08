¿Furioso con los Aguilar? Emiliano Aguilar habla de su 'traición' a Ángela Aguilar y familia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que se dijera que Emiliano Aguilar, hijo del primer matrimonio de Pepe Aguilar, estaba muy furioso con los Aguilar y buscaba venganza al querer involucrarse laboral y sentimentalmente con Cazzu, este finalmente rompe el silencio y aclara todos los rumores, hablando de su supuesta traición a Ángela Aguilar y por supuesto si es que no quiere saber nada de su familia como se ha dicho.

El primogénito del cantante del regional mexicano, negó tener diferencias con su famoso padre, y confesó que, tras la boda entre Christian Nodal y Ángela, ha sido víctima de hate en las redes sociales. El joven que busca forjarse una carrera dentro del género del rap, aseguró que por el momento está alejado del intérprete de Miedo por cuestiones laborales, y aclaró que el único interés que tiene por Cazzu, ex de Nodal, es en el ámbito profesional.

Fue en una entrevista para el programa Hoy que Emiliano explicó que ni el creador de temas como Por Mujeres Cómo Tú y él siguen en buenos términos, pero que tampoco es que estén siempre juntos o detrás del otro, ya que él está poniendo todo su tiempo y energía en su música: "Es que yo con mi papá, yo no estoy enojado con él, yo siento que él tampoco está enojado conmigo, yo no siento que tengamos ningún problema, sino simplemente yo realmente, carnal, estoy bien enfocado en lo que estoy haciendo".

En este sentido, el integrante de la dinastía Aguilar subrayó: "Quiero ganar esta zona, y gracias a Dios me está yendo bien, y cuando vi el primer video me dieron ganas de llorar, porque era un sueño cumplido, ¿verdad?, sacar una rola. Yo los quiero mucho, yo los quiero mucho, la verdad, y yo les deseo lo mejor, la neta yo les deseo lo mejor (a toda mi familia)". Sin embargo, Emiliano reveló que luego de la repentina boda por el civil entre su hermana y el cantante de No Te Contaron Mal, él también ha sido víctima de los ataques de los internautas por esta situación.

Como que ya le están tirando a toda mi familia, pues ya nada más me tiran a mí, pues yo no tengo nada que ver con esto, o sea, neta. Y pues, a todas las personas que me están tirando hate, pues les digo, oye, pues conózcame primero", declaró.

Por último, el rapero expuso las razones que lo llevaron a dejar una polémica respuesta en la publicación de Instagram de Cazzu, madre de Inti Nodal, la hija que tuvo con el intérprete de Ya No Somos Ni Seremos: "Hay mucha raza que me dice que le comenté para tirarle los perros y todo. No, eso no, o sea, eso no tiene nada que ver, o sea, lo que yo quería era simplemente hacer una canción, porque sí me gusta mucho su música".

