Le robó galán: Gala Montes exhibe traición de Briggitte Bozzo en 'La Casa de los Famososo'

Ciudad de México.- No todo es miel y azúcar en una amistad, pero eso no significa que acabe, y eso lo demostró Gala Montes recientemente, pues en una noche de confesiones dentro de La Casa de los Famosos México, la ahora conocida 'Novia de México', exhibió la traición que vivió por parte de su la actriz de 23 años, Briggitte Bozzo, cuando coincidieron en una novela de Televisa, revelando que le trató de robar al galán.

Pocos recuerdan que Bozzo y Montes se conocen desde hace 13 años, pues siendo apenas unas niñas de 10 y 11 años de edad actuaron juntos en el melodrama Amar de Nuevo, que fue protagonizado por Paty Garza y Eduardo Rodríguez, contando con un extenso repertorio de estrellas infantiles, siendo emitida entre el año 2011 y el 2012, siendo primas en la ficción. Aunque no han vuelto a participar en otras novelas juntas, sí mantuvieron una amistad a lo largo de este tiempo, pues en el 2016 viajaron juntas a Miami.

Ahora, ambas se reencontraron un proyecto profesional al entrar al polémico reality show de Televisa, en el que coincidieron y quedaron juntas en el team 'Mar', y aunque al inicio tuvieron su desencuentro, pues Gala prefirió salvar la primera semana Agustín Fernández que a Briggitte de la eliminación, arreglaron las cosas en una charla y se unieron con el resto de su cuarto para irse contra el team 'Tierra', fortaleciendo semana a semana su vínculo y amistad.

Briggitte y Gala en 2016 en reencuentro del elenco de Amar de Nuevo. Facebook @briggittebozzo

Con tantos años de conocerse, las jóvenes cuentan con varias anécdotas bastante divertidas, y la noche del jueves 22 de agosto, la actriz de Vivir de Amor decidió contar una de las más polémicas, pues recordó que cuando trabajaron en la misma novela, Briggitte "era tremenda" y muy "coqueta" pese a ser tan joven, pues siempre le decía que le gustaba un chico diferente, señalando que la metía en muchos problemas con su madre, ya que ella no la dejaba tener novio.

Cuando la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy quiso declarar que no se enamoró de todos, Gala señaló que desde entonces le tiene guardado el 'pollito' de que trató de robarle al único niño que a ella le gusto, José Eduardo Rodríguez, hijo del protagonista que era padre de Briggitte en la novela, señalando que él mismo se lo dijo: "Llega un muchachón más grandecito, el hijo de Eduardo Rodríguez y digo 'ah caray, este está guapetón', y entonces me lo quería bajar esta desgraciada, le mandaba cartas de amor, en serio, me quería bajar al hijo de Eduardo Rodríguez. Le decía 'Briggitte pu... mad... déjame algo".

La anécdota hizo reír a todo el cuarto, diciéndole a Briggitte que dejara uno para compadre al menos, quien no podía parar de reírse al recordar estos momentos con Montes, demostrando que su amistad sí ha pasado por muchas cosas y por lo menos nada ha podido enemistarlas.

Fuente: Tribuna del Yaqui