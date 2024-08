Livia Brito sufre daño emocional por pugna legal contra paparazzi; acusa difamación

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un conflicto que ocurrió hace cuatro años continúa haciendo estragos la vida de Livia Brito, quien hace unas horas colgó un video en su defensa. En él alza la voz y detalla punto a punto cuáles han sido las consecuencias que esta polémica dejó en su vida. Entre todos los efectos secundarios, la actriz le da prioridad al daño emocional que ha sufrido a raíz de las "calumnias" a su nombre.

Medios de comunicación han abierto espacios para que el paparazzi Ernesto Zepeda se exprese y, de la misma forma, la estrella de telenovelas pide a estas vías de difusión que le brinden la misma atención y se encarguen de esparcir su mensaje. En el clip aclaró que ha permanecido en silencio debido a los procesos legales, sin embargo, esto jugó en su contra, pues durante su ausencia de palabra el fotógrafo aprovechó para hacer todo tipo de declaraciones que mancharon su reputación y carrera.

Quiero aclarar muchas cosas que durante cuatro años se han tergiversado por algunos medios de comunicación, dañando la salud emocional mía y de mi familia, mi salud psicológica, dañando mi imagen, manchando mi carrera y que durante estos cuatro años he tenido que callar por todos los procesos legales".



La artista cubana mencionó que el objetivo del denunciante es obtener una fuerte cantidad de dinero. Además, se tomó el tiempo de relatar su versión de los hechos que ocurrieron durante su viaje de vacaciones en 2020 en Cancún, Quintana Roo. Brito explicó que en este tiempo de diversión se percató de que Zepeda "estaba acechándome". Esta información se sostiene a partir de una entrevista en la que el retratista confirma que sabía que la famosa estaba el lugar turístico, por lo que decidió irla a buscar.

Tras las acusaciones, Livia ha sido blanco de he sufrido ataques de xenofobia y de discriminación

La intérprete de 38 años refirió que él estaba escondido tomando postales "sin mi consentimiento para luego lucrar". Después de darse cuenta, Livia se aproximó al paparazzi para pedirle que eliminara las fotos "porque yo estaba en un momento privado con mi

pareja, estaba en mis vacaciones, estaba en traje de baño, no estaba trabajando". La solicitud fue rechazada por Zepeda, quien incluso empujó del pecho a Brito. A partir de entonces fue cuando su exnovio entró en escena y "agarró a golpes" al fotógramo.

Brito lamenta que su denuncia está congelada y no ha recibido respuesta por parte de las autoridades, contrario al caso de Ernesto, quien ha interpuesto tres procesos legales que sí han avanzado. "Dos me han dado la razón a mí y el tercero, que me pide más de un millón de pesos como compensación, está en proceso de amparo de mi parte", recalcó.

Fuente: Tribuna Sonora