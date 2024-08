Llanto en Televisa: Querida actriz vive triste duelo y se despide devastada de su "hija"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa protagonista de novelas, quien ha trabajado para Televisa durante más de dos décadas, se apoderó de la atención de toda la prensa y de sus seguidores luego de publicar un video en el que aparece llorando y más tarde confirmar que se encontraba viviendo un difícil duelo. La actriz y también cantante se mostró devastada ante las cámaras luego de tenerse que despedir de su "hija".

Se trata de la querida estrella mexicana Nashla Aguilar, quien comenzó su carrera en San Ángel desde que participó en el reality Código F.A.M.A. en 2003, sin embargo, su primera gran oportunidad llegó hasta 2005 cuando protagonizó el melodrama infantil Sueños y Caramelos. Asimismo, ha podido ser parte de novelas como Duelo de Pasiones, Atrévete a soñar y Pienso en ti, entre otras, además de que también ha actuado en La Rosa de Guadalupe y Como dice el dicho.

Días atrás la actriz de 30 años dejó muy preocupados a sus seguidores y fans luego de publicar un video de TikTok en el que aparece llorando y no dio ninguna explicación de su sentir, pues solamente escribió: "Creí que nunca me iba a volver a sentir así". Sus fans de inmediato le hicieron saber que no estaba sola y le pidieron que explicara qué estaba pasando, por lo que ella decidió contar que se encontraba muy triste por algo que pasó con su hija.

Nashla Aguilar apareció llorando en TikTok

Mi hija, se va de mi vida un año", explicó la exconcursante de Las Estrellas Bailan en Hoy.

Nashla explicó que su "hija" saldría de México por motivos de estudio y aunque era una buena noticia, a ella le dolía mucho separarse tanto tiempo: "Estoy contenta, porque se va a estudiar un año fuera, pero igual estoy como muy sacada de onda, porque estoy acostumbrada a estar pegada a ella 24/7 y literal es como un duelo". Sin embargo, los fans de la actriz seguían teniendo muchas dudas debido a que no sabían que había tenido una hija.

Debido a ello, la también estrella de la serie ¿Es Neta Eva? publicó otro video en el que explicó que en realidad nunca ha estado embarazada, sino que considera a su hermana menor como su hija. "Se trata de un chiste local que nada más sucede entre ella y yo. Una disculpa de antemano. Nunca lo hemos sacado con nadie más, porque pues obviamente está de oso. Adjunto aquí unas pruebas de cómo me dice ella", relató Aguilar.

La mexicana relató que ella se ha convertido en la segunda mamá de su hermana, de nombre Amira Aguilar, por lo que han decidido tener una relación como madre e hija: "Amira se ha vuelto muy cercana a mí, pero parecería que yo resuelvo todas las áreas de su vida. Nos pareció chistoso subirlo así a TikTok y la verdad es que nunca imaginé que esto les iba a llamar tanto la atención y les iba a sacar tanto de onda y se iban a poner a investigar y pensar que esto era prácticamente imposible".

Fuente: Tribuna