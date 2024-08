Luto en Televisa: Conductora de 'Hoy' sufre "horrible" e inesperada muerte tras ser hospitalizada

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una controversial conductora de Televisa, quien forma parte del programa Hoy, sufre inesperada pérdida y abre su corazón para contar cómo fue la muerte de su primer bebé. Se trata de Martha Figueroa, quien habló en entrevista con Jorge 'El Burro' Van Rankin sobre el fallecimiento de su primer hijo a causa de una negligencia médica. La exconductora del programa de TV Azteca Ventaneando contó lo doloroso que fue ese momento en su vida al lado de su entonces esposo, quien perdió la vida en 2022.

Como se recordará, la reconocida periodista de espectáculos formó parte del primer elenco de conductores de Ventaneando en 1996. Luego de su salida del Ajusco para irse a Televisa, Martha sostuvo una enemistad con Pati Chapoy que hasta el momento permanece, sin embargo, actualmente lleva varios años en el matutino Hoy y conduciendo el programa de espectáculos Con Permiso, transmitido por Unicable, junto a su amigo y colega Pepillo Origel.

En entrevista con 'El Burro' Van Rankin para su programa En Estado Burresco transmitido por su canal de YouTube, Martha contó que quedó embarazada durante su primer matrimonio, cuando llevaba poco más de 3 años de casada. "Me moría por tener bebés", señaló la conductora, recordando ese momento; sin embargo, no sabía que se avecinaba una tragedia, ya que su bebé lamentablemente murió en el parto a causa de lo que ella sostiene que fue una negligencia médica de parte de su entonces doctor.

"El doctor me echó a mí la culpa que yo no me había cuidado en el embarazo pero en realidad después se supo que fue sufrimiento fetal y que el doctor se apend... y no lo sacó a tiempo", relató la conductora, quien contó que su embarazo iba "perfecto", por lo que nunca se esperó lo que iba a pasar cuando fue hospitalizada. "Llegué un viernes, me interné en el hospital porque ya era momento de sacar al bebé entonces me iban a poner la inyección que te ponen a dilatar porque no había dilatado (...) fue natural", dijo.

Martha recordó que ese mismo día por la noche cuando iba a entrar a la sala de parto, su esposo ya estaba listo para grabar el nacimiento del pequeño pero de repente se dio cuenta que algo no estaba bien. "De repente sale el bebé. 'Ya salió, ya salió' y no lloraba, entonces yo: '¿por qué no llora?' y me durmieron. Era niño. me durmieron al instante, no supe más y cuando desperté estaba en la cama de recuperación y con el doctor sentado al lado", manifestó Martha.

La presentadora contó las brutales palabras que le dijo el doctor, quien en un inicio no quería decirle que su bebé había muerto. "Me dijo: 'Tienes que ser muy fuerte, tu bebé está muy mal' (...) sentí horrible pero estaba como atarantada o dopada. Le dije que si dónde estaba mi bebé y me dijo: 'Vamos a ver si se recupera'. Le dije: 'no, ¿ya se murió verdad?', 'Sí, está muerto'", le contestó el doctor, quien Figueroa señala que la habría querido culpar diciéndole que todo habría ocurrido porque no se había cuidado en el embarazo.

Recordando el duelo que vivió ese día, Martha señaló: "Fue horrible (...) te empiezan a preguntar si incineraban el cuerpo o no. Yo recién despertada de la anestesia, en shock, no entendía nada. Solo decía que me quería ir a mi casa", relató, revelando que no pudo conocer a su hijo. "No lo conocí. Se lo habían llevado y no me dejaron verlo. Yo saló del hospital con mi cajita de cenizas en vez de un bebé, misma caja que tengo en mi casa", contó. Afortunadamente, la conductora logró embarazarse de nuevo a los meses y dio a luz a su hijo Alex Tovar, quien actualmente tiene 29 años.

