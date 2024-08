¿Sale del clóset? Tras dejar Televisa, Verónica Castro llega a 'Ventaneando' con fuerte noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Recientemente el nombre de Verónica Castro de nueva cuenta se colocó en tendencia en todos los medios de comunicación debido a que Yolanda Andrade ventiló la posibilidad de hacer su bioserie y aprovechar este proyecto para hablar de su romance con la primera actriz. Como se recordará, en los últimos años han surgido fuertes rumores de que 'La Vero' sea bisexual o lesbiana, a raíz de las declaraciones que hizo 'Joe'.

Recientemente, la también cantante reapareció en Ventaneando, programa que se ha convertido en su consentido para dar entrevistas desde que decidió abandonar las filas de Televisa y retirarse del medio. Sin embargo, lejos de abordar las fuertes declaraciones que hizo Yolanda, 'La Vero' en realidad trató otro tema personal que está dando de qué hablar con la prensa y se trata de la vida amorosa de su hijo Cristian Castro.

Como se recordará, días atrás el cantante confesó que decidió darse una tercera oportunidad en el amor con la argentina Mariela Sánchez, aunque esta habló pestes de él, de sus fans y hasta de su madre. Aunque muchos pensarían que Verónica estaría enojada con esta noticia, durante su charla exclusiva con un reportero de Ventaneando expuso que lo único que espera es que Cristian sea feliz:

Pues volvió, pero ¿qué le vamos a hacer?, el amor es así, ¿verdad?... ¿Cómo lo voy a tomar?, ¿quién no se equivoca en el amor?, todos nos equivocamos en el amor".

Sin mencionar el nombre de Yolanda o cualquier otro amor del pasado, Castro confesó que incluso ella ha cometido algunos errores: "Yo misma la regué cuantas veces, no tantas, porque no fui de enamorarme muchas veces en mi vida, pero sí me equivoqué y ni modo". La protagonista de novelas como Los ricos también lloran también dijo que aunque el problema con Mariela había sido rudo, ella prefería no meterse en las decisiones de su hijo.

Yo mientras vea a mi hijo bien o él me diga que está bien, entonces lo menos que puedo hacer es quedarme calladita, tranquila, y pedirle a Dios que le vaya muy bien, que esté contento y que esto funcione, y si dura ¡qué bueno!, y si no dura también, pero que no le duela, que no sufran los hijos, es lo que queremos todas las mamás", destacó.

Asimismo, la intérprete de canciones como Mala noche y Macumba confirmó que ya tuvo la oportunidad de hablar con Mariela y con Cristian: "Estaban muy apenados los dos, hablaron y me buscaron inmediatamente, y pues es lo que yo les decía 'no tengo nada qué decir, si están bien ustedes, ¿yo qué?, no tengo ni vela en ese entierro'... Sé que están contentos, y que tengan lo que están buscando, porque qué difícil encontrar el amor en esta época".

Y cuando el reportero preguntó a Verónica si ya había perdonado a su nuera por las polémicas declaraciones que hizo meses atrás, ella aclaró: "Pues no soy Dios para perdonar, sí hay muchas cosas que sanar ahí porque estuvo feo, o sea, era feo, era un asunto muy desagradable". Por último, Vero dijo no estar para nada molesta con su colega y amiga Yuri, luego de que esta última externara su descontento con Cristian por culminar su gira de conciertos sin considerar hacer otra temporada juntos.

Pero para nada, ella siempre ha sido sobre todo dicharachera, entonces no, no, para nada, ella no tuvo nada que ver con esto... Salud mi Yuri, te quiero", confesó con una sonrisa.

