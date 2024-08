Salió del clóset: Conductora de Televisa da inesperada noticia y confirma romance con otra actriz

Ciudad de México.- La afamada conductora Yolanda Andrade de nueva cuenta se apoderó de la atención de toda la prensa pues hizo una sorprende declaración tras reincorporarse a su programa en Televisa, Montse&Joe, luego de enfrentar severos problemas de salud. Resulta que la también actriz expresó su deseo de realizar su bioserie y detalló que en el proyecto contaría su historia de amor con Verónica Castro.

Como se recordará, hace algunos años la originaria de Culiacán, Sinaloa, sacó a la luz que ella y la madre de Cristian Castro habían tenido una relación sentimental en el pasado y dijo que incluso hasta se casaron de forma simbólica, en un viaje por Ámsterdam. Mientras 'La Vero' prefiere seguir alejada del mundo del espectáculo por este escándalo y por la muerte de su madre, Yolanda ahora ha vuelto a avivar los rumores de sus preferencias.

Recientemente la prensa captó a Andrade llegando a grabar un nuevo episodio de Montse&Joe y de inmediato la cuestionaron sobre qué pensaba después de que Cristian confirmara que regresó con la argentina Mariela Sánchez y se dio una tercera oportunidad en el amor con ella. La conductora se negó a opinar del tema y dijo que también desconocía cómo reaccionaría Verónica al saber que Mariela nuevamente era su nuera.

No soy ella, no sé qué opine, o sea, ¿qué me importa si la perdonó o no?, que es algo que no es relevante. Al rato los vamos a ver a todos juntos, así es esa familia".