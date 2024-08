Sin tapujos, novio de Ricardo Peralta filtra si está celoso de este habitante de 'LCDLFM'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Concursos como Big Brother VIP y La Casa de los Famosos (LCDLF) han dejado en claro que las relaciones interpersonales pueden llegar a desarrollarse entre las personas, sobretodo cuando se encuentran en el interior de un espacio cerrado donde deben convivir para su supervivencia. Es bajo este contexto que una gran cantidad de celebridades han terminando desarrollando vínculos afectivos dentro de estos concursos.

Algunos nombres que han salido a relucir son el de Niurka Marcos y Juan Vidal o el de Ferka y Jorge Loza, solo por mencionar a algunos y aunque intentan permanecer juntos fuera del concurso, la realidad es que no logran hacerlo. Debido a ello, no es de extrañarse que la gente haya comenzado a vincular amorosamente a algunas estrellas en esta nueva edición de LCDLFM, tal es el caso de Ricardo Peralta y Sian Chiong.

Si bien, éste último ha dejado en claro que no tiene este tipo de sentimientos por el influencer, la realidad es que ambos han llegado a convivir mucho dentro del concurso, por lo que Shanik no perdió la oportunidad de cuestionar a Charly, novio de Peralta, sobre si se sentía celoso por las interacciones de ‘La Loba’ con su compañero en el reality show: “No me digas que no te mueres de celos del cab… de Sian”, preguntó la segunda eliminada de LCDLFM.

Ante esta polémica pregunta, Charly Portocarrero se limitó a responder que “no”, puesto era consciente de que este tipo de programas fueron creados tanto para que los participantes como la propia audiencia pudiesen pasar un buen rato y cumplir algunas fantasías, por lo que aseguró que no se sentía molesto por la dinámica que tanto Sian como Ricardo Peralta estaban manejando dentro del famoso programa de televisión.

Novio de Ricardo Peralta niega celos por vinculo entre Sian y 'La Loba'

Cabe señalar que Ricardo Peralta y Charly Portocarrero mantienen una relación abierta desde hace 10 años, por lo que gracias a ello no existen celos entre la pareja. Y es que, como muchos sabrán, este tipo de vínculos consta de permitir que la pareja en cuestión pueda interactuar de manera sexo-afectiva con otras personas, todo esto se deriva de una serie de acuerdos entre ambos participantes. Dicha práctica se ha vuelto cada vez más aceptada dentro de la sociedad.

