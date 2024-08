Televisa: Odalys Ramírez deja 'LCDLFM' tras ser diagnosticada con terrible enfermedad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde hace varios años, la conductora Odalys Ramírez ha estado al frente del programas como el show espectáculos de Televisa, Cuéntamelo, ¡Ya!, el cual suele transmitirse después de que finaliza Hoy o en La Casa de los Famosos México. Es natural que la gente se haya acostumbrado a ver a la famosa en pantalla día con día; sin embargo, las cosas están a punto de cambiar, puesto la esposa de Patricio Borghetti dejará de aparecer en la televisión por las próximas semanas.

De acuerdo con información brindada por la periodista Jacqueline Martínez (mejor conocida como ‘Chamonic’) durante la jornada del pasado jueves, la conductora habría dado positivo a una terrible enfermedad que sumergió al mundo en una crisis sanitaria en el año 2020, así es, te estamos hablando de Covid-19. Es bajo este contexto que Ramírez no podrá presentarse al show debido al alto nivel de contagio del mencionado padecimiento y para evitar empeorar.

Odalys Ramírez ve LCDLFM desde su casa

Créditos: Instagram @odalysrp

Cabe señalar que esta no es la primera vez que Odalys Ramírez da positivo a Covid-19, de hecho, tanto ella como su esposo, el conductor de Venga la Alegría llegaron a contagiarse de SARS-CoV-2 cuando la enfermedad recién llegó a México, incluso ambos realizaron una transmisión en vivo desde su hogar para notificar en sus respectivos programas, tanto de Televisa como en TV Azteca que no podrían asistir durante un tiempo a los shows.

¿Qué está pasando con el Covid-19 actualmente?

De acuerdo con algunos informes, los contagios del denominado nuevo coronavirus han ido en aumento durante las últimas semanas, especialmente en Estados Unidos, donde existe la preocupación que haya un repunte para la temporada de otoño-invierno, la cual se encuentra prácticamente a la vuelta de la esquina. Y es que, como muchos saben, es en esta época del año cuando las temperaturas descienden y hay mayores contagios tanto de Covid-19 como de influenza.

¿Qué ha pasado con el Covid-19 en los últimos meses?

Créditos: Internet

Debido a esta creciente preocupación, en Estados Unidos se lanzaron nuevas vacunas contra el Covid-19, la cual es recomendable aplicar si no has tenido dicha enfermedad recientemente, según lo declarado por el doctor Carlos del Río, profesor de la Universidad Emory, quien destacó: “Si te enfermaste en los últimos tres meses, yo esperaría. No hay necesidad de vacunarse, porque en cierto modo ya lo has hecho. Has sido ‘vacunado’ por la cepa natural”.

Fuentes: Tribuna