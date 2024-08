¿Ya viste 'Taste'? Estas son las referencias e indirectas que lanzó Sabrina Carpenter

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La carrera de Sabrina Carpenter está atrayendo miradas y oídos nuevos gracias a su reciente álbum Short n' Sweet, publicado este 23 de agosto, precedido por el lanzamiento de sencillos como Espresso y Please Please Please, un tema cuya fama subió como espuma al gustar en TikTok donde ya es soundtrack de cientos de videos virales. Se trata de un proyecto divertido y coqueto que se abre paso en el mundo del pop.

El éxito comercial de sus dos singles principales hace una invitación a escuchar todo el repertorio que abre con la sensacional canción Taste, una muestra con tintes de rock brillante con acordes de guitarra eléctrica en el que la letra es un mensaje de advertencia a la nueva novia de su expareja. No hay lugar para la confusión cuando ella recita: "Every time you close your eyes

and feel his lips, you're feelin' mine, and every time you breathe his air just know I was already there".

Despreocupada y segura de que dejó una huella imborrable en la vida de su ex, esa es la idea que inspiró esta obra de arte que ahora trae de la mano un video dramático y sanguinario para que el público lo disfrute. Como cereza del pastel, cuenta con la actuación la diva del cine Jenna Ortega. Si no lo has visto, te recomendamos que no pierdas más tu tiempo y no te pierdas de esta joya audiovisual con varios significados y mensajes ocultos.

Referencias:

Queda claro que a Sabrina no le importó ser abierta y volver a exponer el famoso triángulo amoroso con Olivia Rodrigo y Joshua Bassett. La letra sería una confirmación de que ambos retomaron su noviazgo después de que Sabrina y él terminaran. Además, la narrativa es muy similar a deja vu de Rodrigo, en la que se esmera en plasmas que fue ella un referente amoroso para su novio y le reclama por repetir todos los detalles y gestos con su nueva novia. En Taste, Sabrina le hace saber que ahora que decidió darle una segunda oportunidad a Basett, ella sentirá en todo momento que Sabrina ya estuvo en su lugar.

Además, el clip es un guiño a la clásica cinta Death Becomes Her (1992), protagonizada por Meryl Streep y Goldie Hawn en la que ambas luchan por acaparar el amor del mismo hombre. Así, se enfrentan una y otra vez para deshacerse de la otra y por fin tener el corazón del hombre que ambas desean. Sabrina retomó los looks del funeral y las peleas a muerte sin éxito.

'Taste' es un claro homenaje a 'Death Becomes Her'

Fuente: Tribuna Sonora