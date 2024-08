"Aterrador": Jenna Ortega revela que recibió fotos explícitas de ella misma cuando era menor

Comparta este artículo

Nueva York, Nueva York. - Jenna Ortega recientemente se sinceró acerca de lo que cree sobre la IA y las redes sociales, esto lo hizo durante el podcast The Interview con The New York Times, el cual se lanzó este 24 de agosto. La joven allí habló sobre el impacto negativo que ha visto de primera mano con esta herramienta.

Asimismo, agregó: "Está mal. Es repugnante... Sin embargo, aquí está el problema. Hemos abierto la caja de Pandora. Bueno, es lo que es. Está ahí afuera ahora. Vamos a tener que lidiar con las consecuencias".

Sin embargo, no todos sus comentarios fueron malos, pues la actriz admitió que la IA también podría usarse para "cosas increíbles", como por ejemplo "detectar el cáncer de mama" antes de su progresión.

Eso es hermoso... Sigamos así", y añadió: "Me gustaría que [la IA] se usara con buena intención, pero podríamos decir eso sobre cualquier cosa y todo". En el mismo podcast, la famosa de Beetlejuice Beetlejuice platicó que decidió borrar su cuenta de X debido a que las personas le enviaban imágenes explícitas de sí mismas.

"De hecho, uno de los primeros, el primer DM que abrí cuando tenía 12 años fue una foto no solicitada de la parte íntima de un hombre, y eso fue solo el comienzo de lo que estaba por venir", dijo Ortega.

Debido a esa situación la joven terminó borrando la plataforma "hace unos dos o tres años debido a la afluencia, después de que [Wednesday] había salido, estas imágenes y fotos absurdas fueron más frecuentes", continuó. "Son tan repulsivos, y ya estaba en un estado de confusión que simplemente la eliminé porque era innecesario, y no lo necesitaba". Ortega dijo que las personas le comentaron que necesitaba mantener la cuenta para "construir" su "imagen", pero las imágenes explícitas ayudaron a estar firme en su decisión de eliminar X.

La joven estrella platicó que ella hacía declaraciones políticas o simplemente personales o que solo hablaba con entusiasmo por los trabajos, y como respuesta le llegaban esa clase de cosas explicitas, por lo que eso fue repugnante, y la hacía sentir mal e incómoda. "Es horrible. ... Así que un día, me desperté y pensé: 'Oh, ya no necesito esto'. Así que lo dejé", finalizó.

Fuente: Tribuna