Destrozan la nueva versión de 'El Cuervo': Un intento fallido que no debió salir en el cine

Los Ángeles, California. - La esperada nueva versión de The Crow (El Cuervo), protagonizada por Bill Skarsgård y la cantante FKA Twigs, llegó a los cines el viernes pasado, solo para ser recibida con una ola de críticas negativas que sugieren que el filme podría haber sido mejor si nunca hubiera llegado a la gran pantalla. Lo cierto es que las reseñas se mantuvieron embargadas hasta la noche del jueves, lo que suele ser una señal preocupante en Hollywood, y en este caso, resultó ser un presagio acertado.

La película, un remake del clásico de 1994, obtuvo una decepcionante calificación del 14 por ciento en Rotten Tomatoes por parte de los críticos más reconocidos, mientras que en Metacritic, donde se considera tanto la fuerza de las críticas como los elogios, apenas logró una puntuación de 30 sobre 100. Esto marca un rotundo fracaso para una cinta que tenía grandes expectativas debido a la popularidad de la original y al renombre de sus protagonistas.

Para quien no lo sepa, Skarsgård interpreta a Eric, un hombre asesinado junto a su amor Shelly (FKA Twigs) que regresa de la muerte con la promesa de poder revivir a Shelly si logra vengarse de los gánsteres responsables de su muerte. La película original, dirigida por Alex Proyas, fue un éxito en taquilla, pero también estuvo marcada por la tragedia de la muerte accidental de su estrella, Brandon Lee, en el set. Esa combinación de éxito y tragedia ha hecho que el remake de The Crow esté bajo un escrutinio especial, y según los críticos, no logra estar a la altura de las circunstancias.

Brandon Yu, en su reseña para The New York Times, señaló que la nueva versión no logra cumplir con las expectativas que dejó la original. Aunque los creadores de la película intentaron distanciarse del clásico de 1994 llamándola un "reinicio" y no un "remake", Yu consideró que esta distinción era insuficiente para escapar de la sombra del filme original y del trágico legado de Lee. Yu describió la película de 2024 como una adaptación al estilo "Hot Topic", criticando su enfoque en una estética sombría en lugar de una narrativa o actuaciones sólidas.

Matthew Jackson, del AV Club, otorgó a la película una calificación de "D" y lamentó que, a pesar de los esfuerzos por no ser un remake, la película no puede evitar las comparaciones desfavorables con la original. Jackson criticó la nueva versión por ser un "híbrido extraño" que no satisface ni a los fans de la película original ni a los seguidores de la novela gráfica en la que se basa.

Por su parte, Alison Wilmore, de Vulture, fue aún más dura en su reseña, calificando la dirección de Rupert Sanders como "desordenada" y criticando el guion por ser "liviano" en comparación con el trabajo realizado en la versión de 1994. Wilmore también destacó la falta de química entre los protagonistas, Skarsgård y FKA Twigs, sugiriendo que sus interacciones en pantalla carecían de la autenticidad que el público esperaba.

Benjamin Lee, de The Guardian, fue aún más implacable, calificando a El Cuervo como una de las "películas más atroces" del año y un "desastre total" que debería unirse a los anales de los peores remakes jamás realizados. Sus comentarios reflejan una sensación generalizada entre los críticos de que la película no solo falla en capturar el espíritu de la original, sino que también es un proyecto mal ejecutado.

Incluso los comentarios más moderados, como los de Dennis Harvey en Variety y Mark Kennedy en Associated Press, son en su mayoría mixtos. Harvey admitió que la película no es un "fracaso imposible de ver", pero tampoco logra destacarse, mientras que Kennedy reconoció que, aunque la cinta mejora a medida que avanza, no puede escapar del legado de Brandon Lee y la original de 1994.

Con una recepción tan negativa, parece que la nueva versión de The Crow difícilmente dejará una marca duradera en el público, más allá de ser recordada como un intento fallido de recrear un clásico de culto. La película ya está en cines, pero las críticas sugieren que tal vez hubiera sido mejor que nunca hubiera salido de la sala de edición.

Fuente: Tribuna