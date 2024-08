Divorciada y vetada: Tras retiro de Televisa, exactriz de TV Azteca regresa a 'Hoy' con noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz y conductora, quien trabajó durante años en TV Azteca y presuntamente estuvo vetada de Televisa tras su divorcio, provocó gran emoción debido a que la mañana de ayer viernes reapareció en el programa Hoy y compartió una gran noticia con el público. Además de hablar de su vida personal, la estrella contó que está por volver a la pantalla chica como villana de una nueva telenovela.

Se trata de Geraldine Bazán, quien comenzó su carrera en San Ángel haciendo participaciones especiales en varios melodramas como Corazón Salvaje, María la del barrio, Mi pequeña traviesa y Camila. No obstante, alcanzó el éxito cuando se mudó a Azteca y trabajó en novelas como Como en el cine, Ellas, inocentes o culpables, Dos chicos de cuidado en la ciudad y La mujer de Judas, y hasta el reality La Isla.

Además de hacer proyectos de cine y trabajar en Telemundo, la mexicana ya ha podido volver a Televisa, pese a que años atrás se especuló que la habían vetado cuando acusó a su ex, Gabriel Soto, de serle infiel con Irina Baeva. Supuestamente los ejecutivos del canal habrían apoyado al actor porque era una de sus máximas estrellas, mientras que a ella le dieron la espalda. Cabe resaltar que esta versión nunca fue confirmada.

Geraldine Bazán y Gabriel se divorciaron hace 5 años

Durante la mañana de ayer 23 de agosto, Bazán reapareció en el programa Hoy a través de una entrevista exclusiva, en la que aparece desde la inauguración de una prestigiosa joyería; la intérprete contó a los reporteros que mantiene una cercana relación con sus hijas, Elissa Marie y Alexa Miranda, fruto de su relación con Gabriel, y dijo que ahora que ya no son unas niñas, se empiezan a interesar por el mundo de la moda.

Yo ya tengo una adolescente en casa, y entonces me encanta ver el estilo de cada una. Son súper diferentes, pero sobre todo yo lo que siempre les digo que lo más importante es, pues que ellas se sientan seguras, que encuentren su propio estilo, que se vean en el espejo y que se quieran, que se gusten. Yo creo que el estilo de cada una es diferente, y yo no les puedo imponer", confesó Bazán.

Asimismo, 'Geri' confesó les presta sus joyas a las pequeñas, aunque siente un poco de temor de que las jovencitas no se las vayan a cuidar. "Pero bueno, ya saben que hay algunas que son muy especiales y que claro que son suyas, siempre les digo 'todo lo mío es suyo y va a ser suyo, pero cuídenmelo'. Entonces hay algunas piezas, algunas prendas que sí digo 'más adelante, cuando sean un poquito más grandes, que no vaya por la vida jugando, y brincando'".

Finalmente, Geraldine externó lo contenta que se siente tras haber regresado a las telenovelas como villana de la mano del productor José Alberto 'El Güero' Castro a través del melodrama La Señora García. "Me he divertido mucho. Tenemos apenas dos semanitas grabando ya la próxima semana estaremos grabando en las entradas y el estreno el 11 de noviembre, entonces ya tenemos como todo muy bien dibujado en fechas y contenta. La verdad es que todo, la producción, el elenco, estoy muy contenta y muy satisfecha con lo que he visto hasta ahora".

Geraldine Bazán regresa a las novelas de Televisa

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy