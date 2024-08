Gomita se reconcilia con Briggitte Bozzo y en redes la acusan de “hipócrita” por esto

Comparta este artículo

Ciudad de México. — La Casa de los Famosos México vivió una noche cargada de emociones y estrategias durante la quinta fiesta temática de la temporada, donde los habitantes disfrutaron de una celebración inspirada en la monarquía británica. Sin embargo, la noche no solo fue de diversión, sino también de reconciliaciones y movimientos estratégicos en el juego.

Tras la definición de la placa de nominación de esta semana, en la que Sian se autosalvó dejando a Arath de la Torre, Mario Bezares, Gala Montes y Sabine Moussier en riesgo de abandonar el reality, Gomita, una de las participantes más polémicas, protagonizó un emotivo momento al decidir acercarse a Briggitte Bozzo para ofrecerle una disculpa por sus anteriores decisiones dentro del juego. Con lágrimas en los ojos, Gomita expresó su cariño hacia la actriz venezolana y prometieron mantener su amistad fuera del programa.

Eres demasiado linda. Te quiero, tonta. Perdóname si me he formado muchas veces, pero he sido muy honesta contigo. Afuera vamos a ser mejores amigas", le dijo Gomita a Briggitte, quien respondió con comprensión y aceptó la propuesta de seguir frecuentándose tras el final del reality. "Estamos juntas, afuera nos vamos a tener", aseguró Briggitte.

Ambas celebraron la aparente tregua entre los miembros de los equipos Tierra y Mar, uniéndose a Gala y Karime Pindter para continuar la fiesta. No obstante, la noche también reveló un lado más estratégico de Gomita, quien, preocupada por la posible salida de Sabine, expresó su temor de quedarse como la única mujer en el equipo Tierra.

En una conversación privada con Sabine, Gomita manifestó sus deseos de que ella continúe en el juego. "No te vas a ir, no te tienes que ir. No quiero que te vayas, si tú te vas me voy a volver loca, no tengo por qué soportar a estas perr*s", confesó la expayasita, dejando claro su deseo de evitar quedar aislada en su equipo. Este comentario fue el que hizo que la criticaran en redes, incluso la tacharon de “hipócrita”, al decirle eso a Sabine mientras que antes abrazó a Bozzo.

No obstante, estos movimientos han generado desconcierto entre sus compañeras Karime y Gala, quienes sospechan que Gomita podría estar acercándose a ellas para no quedarse sola en caso de que Sabine sea eliminada este domingo. La tensión dentro de la casa crece a medida que se acerca la inminente salida del quinto habitante, y los seguidores del programa no pierden detalle de cada interacción.

