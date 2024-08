Karely Ruiz anuncia su primer embarazo: Reacciones divididas en redes sociales

Comparta este artículo

Ciudad de México. — La modelo e influencer Karely Ruiz sorprendió a sus seguidores este sábado 24 de agosto al anunciar que está embarazada de su primer hijo, una noticia que rápidamente generó una ola de reacciones en las redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, Karely compartió una emotiva fotografía en la que se puede notar su prominente pancita, acompañada de un mensaje lleno de amor y alegría. "El día que me enteré de tu llegada fue el día más feliz de mi vida. Es algo que he deseado tanto y gracias a Dios me lo cumplió. No tengo palabras para describir todo lo que siento, estoy muy feliz por esta nueva etapa y daré lo mejor de mí. Te cuidaré y te amaré por siempre", escribió la influencer, mostrando su entusiasmo por convertirse en madre.

Esta noticia no tardó en volverse viral, por lo que la publicación de Karely pronto se llenó de mensajes de felicitación por parte de sus amigos y seguidores. "Felicidades, preciosa. Te ves increíble. Disfruta mucho de esta etapa que está por venir", "Serás la mejor mamá", y "Qué hermosa noticia. Muchas felicidades por esta etapa tan bonita", fueron algunos de los comentarios positivos que inundaron su perfil.

Sin embargo, como suele ocurrir en las redes sociales, la revelación también generó controversia, ya que numerosos internautas comenzaron a especular sobre la identidad del padre del bebé, un tema que Karely no mencionó en su anuncio. "El problema es saber quién será el padre", "¿Y sabe quién es el padre?", y "¿Quién es el papá?", fueron algunos de los comentarios más recurrentes.

En el pasado, Karely fue vinculada sentimentalmente con el rapero Santa Fe Klan, aunque posteriormente se supo que mantenía una relación con un DJ llamado Jony. Actualmente, no se ha hecho público si la modelo tiene pareja, lo que ha alimentado aún más las especulaciones.

A pesar de las opiniones divididas, la mayoría de sus seguidores le han expresado su apoyo, deseándole lo mejor en esta nueva etapa de su vida. Karely Ruiz, conocida por su fuerte presencia en redes sociales, se enfrenta ahora a un nuevo capítulo que seguramente será seguido de cerca por sus millones de seguidores.

El embarazo de Karely Ruiz capturó la atención del público, y mientras unos celebran su alegría, otros se mantienen curiosos sobre los detalles que aún no ha revelado. Lo que es indudable es que la llegada de su bebé marcará un antes y un después en la vida de la popular influencer.

Fuente: Tribuna