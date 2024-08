Lo sacan del clóset: Exhiben FOTOS de Sian Chiong en bar gay con hombres mayores

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de ser vinculado sentimentalmente a un influencer masculino, recientemente en redes sociales sacaron del clóset al reconocido actor de melodramas, Sian Chiogn, debido a que como ya es costumbre, se obtuvieron secretos del pasado del joven y exhibieron fotos mientras que este se encontraba disfrutando en un bar gay, sentado en el regazo de hombres mayores que él.

El actor cubano al igual que Mariana Echeverría, Adrián Marcelo y demás del team 'Tierra', públicamente está bien "quemada" su imagen, debido a que no han parado de hablar pestes de otras celebridades, como la ocasión en la que Sian habló sobre Wendy y la comparó con Ricardo Peralta, afirmando que prefiere que le tocara con 'Pepe' porque él sí tenía "estudios" y era "educado" expresando: "Tú sí tienes cultura, sabes varios idiomas, has viajado. Es bueno hablar contigo".

Ante este hecho, la actriz de Amor Viejo En París se lanzó en su contra y declaró que debería de ser como más consciente, señalando que había mucha gente en México de escasos recursos que no podía terminar todos los filtros educativos, y que era un nefasto que solo dejaba ver que aunque estaba estudiado era: "Un doble cara, nos has dejado ver tu personalidad, no tienes chiste, no tienes gracia, solamente tienes ojos bonitos".

Pero no conforme con ello, Guevara lo sacó del clóset confesando que: "Un día nos lo encontramos allá en un antro gay de Cuba. Yo nunca lo había dicho porque, qué tiene, todos pueden ir a antros gay. Yo no voy a decir cómo ni qué estaba haciendo, ni nada. Uno no puede sacar del closet a las personas". Ahora, tras varias semanas de estas fuertes declaraciones, en redes sociales se han filtrado un par de fotografías de Sian mientras que supuestamente está en antros gay en cuba sobre las piernas de hombres mucho más grandes que él.

En ambas, se ve que el actor tiene alrededor de 20 años de edad, y aunque no está besando a ninguno de los individuos, para muchos esto es más que suficiente para asegurar que "sí es hermana", hecho que él mismo negó en La Casa de los Famosos México y que reafirmaron en su cuenta de Instagram cuando lo vincularon sentimentalmente a Ricardo. Al estar incomunicado al interior del reality show, aún no se obtiene respuesta de Sian, pero se espera que pronto salga y de varias explicaciones.

Sian en bar gay con hombres mayores. Instagram @chicofarandula

Fuente: Tribuna del Yaqui