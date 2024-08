Luto en Televisa: Balean y asesinan a querido actor de 'Vecinos' y le dan último adiós en VIDEO

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un querido actor, quien en 2021 murió tras una persecución policíaca en la autopista Chamapa-Lechería, en la cual recibió un impacto de bala, reaparece en las pantallas de Televisa. Se trata de Octavio Ocaña, quien murió a los 22 años luego de haber sido baleado durante una persecución. Aunque en un inicio se dijo que él mismo se había disparado accidentalmente, pronto se empezó a cuestionar esta versión y en mayo de 2023, se logró que se reclasificara su homicidio de culposo a doloso.

Octavio Ocaña (QEPD)

El actor, quien le dio vida a 'Benito Rivers' en la serie de comedia creada por Eugenio Derbez y producida por Televisa, volvió a aparecer en los foros de San Ángel a casi 3 años de su muerte luego de que lo recordaran con un último adiós. Y es que en la cuenta oficial de X de Las Estrellas, la actriz y conductora Roxana Castellanos, quien interpreta a 'Vanesa Balboa', felicitó al exitoso programa del que forma parte desde su estreno en 2005 por sus 300 capítulos. En el video aparece 'Benito' en una fotografía del elenco completo.

Elenco de 'Vecinos'

"Llegamos a los 300 capítulos hace 19 años poquito más", dijo la actriz. Y explicó: "Elías Solorio (el director) me llamo para invitarme a este emblemático proyecto. Somos una gran familia porque 19 años hemos estado aquí. Me siento benedecida", expresó la también conductora del programa matutino Cuéntamelo Ya! de Televisa. Y al ser cuestionada sobre el momento más especial que vivió en la comedia, la también actriz fue contundente: "No me acuerdo de una en especial hay muchísimas y momentos de mucha risa, famosos ataques de risa que te dan en cada escena que no puedes continuar, esos", relató.

Y agregó: "Todas las temporadas los ataques de risas han sido los mejores momentos, no podría identificar uno en especial pero son cuando uno no puede parar de reír", recordó. Cabe mencionar que es este domingo 25 de agosto cuando la serie de comedia llegará a su capítulo número 300, por lo que todo el elenco está de gala, aunque falten algunos actores del elenco original como Ocaña, Ignacio López Tarso quien dio vida a 'Don Lorenzo', abuelo de 'Benito Rivers', Sammy Pérez, María Rubio, Polo Ortín y Raúl Padilla.

