¿Murió envenenado? Fallece famoso galán de Televisa tras sufrir infarto; lloran su repentina partida

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un reconocido actor de Televisa, quien también actuó en varias producciones de TV Azteca, llora la muerte de un querido galán de telenovelas, cuya partida llenó de luto al espectáculo. Se trata del reconocido histrión Ariel López Padilla, quien rompe el silencio acerca de cómo enfrentó el fallecimiento de su colega y amigo Eduardo Palomo, famoso galán de melodramas, quien perdió la vida en el 2003 de forma trágica y muy sorpresiva.

Palomo, quien se consolidó como uno de los galanes más cotizados de los melodramas participando en proyectos como Yo compro esa mujer, Alcanzar una estrella II, Ramona, La Pícara Soñadora y Corazón Salvaje, sufrió una muerte inesperada en el año 2003 cuando cenaba en un restaurante en Los Ángeles con amigos. El histrión, quien solo tenía 41 años, se desvaneció en plena cena, siendo la causa de muerte oficial un infarto.

Eduardo Palomo (QEPD)

Aunque también empezó a circular una siniestra teoría que apuntaba a que Palomo presuntamente habría sido "envenenado", y por lo tanto asesinado, por un grupo de personas con un supuesto estatus superior o "élite" en Estados Unidos luego de que este se negara a ser extorsionado económicamente a cambio de trabajo en Hollywood, esto nunca fue confirmado ni por su familia o gente cercana.

Y a 21 años de su partida, es su compañero de telenovela Ariel López Padilla (con quien actuó en Corazón Salvaje junto a la también fallecida Edith González y la desaparecida Ana Colchero), quien rompe el silencio acerca de lo duro que fue para él enfrentar su muerte. El momento se dio en entrevista con el conductor Jorge 'El Burro' Van Rankin para su programa N Estado Burresco, transmitido por su canal de YouTube.

Palomo y López Padilla en 'Corazón Salvaje'

"El día que murió Palomo… yo iba saliendo de Big Brother", recordó 'El Burro'. "Cuando me subo al carrito me dice el del carrito, yo iba al foro con Vero Castro donde te reciben y me dice: 'Se murió Palomo ayer', me fui para atrás así... (se hace poco a poco para atrás). Palomo y yo éramos grandes amigos. Me puse buenas ped... con él”, dijo el conductor. Fue entonces que Ariel reveló cómo fue su experiencia conociendo al querido actor.

Conmovido, López Padilla señaló que ambos eran muy cercanos: "Fue como mi hermano", mencionó. "Palomo para mí fue como haber perdido esa parte donde vamos a escalar la montaña juntos y verlo caer", dijo el actor llevándose las manos a la cabeza, al borde del llanto. 'El Burro' entonces le pregunta cómo fue el momento en el que se enteró de su fallecimiento, a lo que él responde que se enteró al mismo tiempo que todos.

"Fue un tema mediático pero siento que son de esas pérdidas de las que ya no te recuperas porque él tenía esa cualidad de sumar", recordó López Padilla sobre la pérdida de la estrella de melodramas. "Una intensidad brutal ¿no? hasta en la actuación", agregó 'El Burro', declaración con la que Ariel estuvo de acuerdo: "Todo era intenso en él", finalizó el actor.

Fuente: Tribuna