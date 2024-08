"Pend...": Niurka Marcos despotrica contra Adrián Marcelo por burlarse de Emilio Osorio

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más Niurka Marcos ha comprobado que nadie se debe de meter con sus hijos si no quiere que le caiga tremendo alacrán encima, pues después de que vio un video en el que el polémico presentador, Adrián Marcelo, durante una tarde de piscina, imita y se burla de Emilio Osorio, el menor de sus descendientes, por lo cual esta no ha dudado en despotricar en su contra y no lo ha bajado de ser un "pend..." al que le espera mucho odio.

Si hay algo en lo que toda madre está de acuerda, es que a los hijos no se les toca de ninguna manera, y sin importar qué, siempre van a defenderlos, cuidarlos y apoyarlos, y si hay madre con la que no te quieres meter nunca, es Niurka. La denominada 'Mujer Escándalo', no tiene reparos, ni tampoco le importa quién sea, cuando va a opinar de alguien y una situación, especialmente si ese tema le compete de una manera más personal, como en este caso el ataque en contra de su hijo.

Desgraciadamente, en esta segunda temporada de La Casa de los Famosos México ha sido la perdición para varios habitantes, más específicamente los del cuarto 'Tierra', ya que han hablado mal de infinidad de personas, han hecho bullying al interior, y demás. Una de estas ocasiones fue cuando Adrián decidió fingir ser personajes diferentes de la temporada pasada y al girar decía una frase que pudiera representarlos, como que Nicola Porcella solo quedó en segundo lugar por Wendy Guevara, y que Emilio no tenía idea de como llegó a ser el quinto lugar si nunca hizo nada.

Aunque se viralizó más el tema de Nicola, pues estaba presente Agustín Fernández, quién es su mejor amigo, y que aseguran que en el programa Hoy solo lo tienen por Wendy, hace poco llegó a Niurka el fragmento en el que habla del hijo que tuvo con Juan Osorio, y sin dudarlo, sacó las garras para defender a su pequeño como siempre ha hecho ante quién sea, y aun cuando ella misma se encuentre enojada con el joven.

Fue mediante su cuenta de Instagram que compartió en sus historias el mencionado fragmento en el que dejó el mensaje directo para el expresentador de Multimedios: "Y lo que tú no sabes pend..., es toda la mier... que te espera afuera", con varios emojis llorando de risa. Hasta el momento, Emilio no ha emitido ningún comentario al respecto, restándole importancia a lo que se dice o hace al interior de la casa.

Fuente: Tribuna del Yaqui