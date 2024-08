Se volvió hombre: Tras hundirse en depresión, actriz vuelve irreconocible a 'Hoy' y se confiesa

Ciudad de México.- Una famosa villana de las telenovelas, quien lleva un par de años retirada de Televisa y que estuvo en depresión en el pasado, de nueva cuenta se apoderó de la atención de todos sus seguidores, ya que reapareció en el programa Hoy la mañana de este viernes 23 de agosto e hizo una fuerte confesión. La intérprete apareció irreconocible y con nuevo 'look', pese a que semanas atrás se volvió hombre.

Se trata de la guapísima puertorriqueña Laura Carmine, quien comenzó su carrera como parte del talento del canal de paga Sky y en 2011 recibió la primera oportunidad para protagonizar en la empresa de San Ángel con la novela Ni contigo ni sin ti. Después se convirtió en la antagonista por excelencia de la televisora, siendo parte de los melodramas Amor Bravío, ¿Quién eres tú?, La Tempestad y Mi adorable maldición.

La originaria de San Juan, Puerto Rico, ha vivido momentos sumamente difíciles a lo largo de su vida; tiempo atrás se especuló que Carmine estaba hundida en depresión por el fin de su relación con el actor Adriano Zendejas, al punto de que bajó 7 kilos por la tristeza. Mientras que años atrás la actriz lo perdió todo luego de registrarse un incendio en el edificio donde vivía, por lo que terminó devastada con esta situación.

Laura tiene desde el año 2022 alejada de las novelas de Televisa tras ser parte del elenco de Vencer la ausencia. No obstante, ahora la puertorriqueña se encuentra a nada de volver a la pantalla chica, pues ya se encuentra de regreso en México en busca de oportunidades. En entrevista exclusiva con el programa Hoy, Carmine confesó que está pasando por un momento de mucha reflexión en su vida, ya que sigue sin cumplir su deseo de estabilizarse en pareja.

Uno sigue soltera, sola no estoy, he estado soltera un rato y me gustaría que llegara alguien".