Tras 23 años en Televisa y duro divorcio, galán de novelas revela su retiro; deja en shock

Ciudad de México.- Después de una larga trayectoria de más de 23 años en Televisa y enfrentar varias polémicas, como su duro divorcio de Cecilia Galliano, el reconocido galán de novelas, Sebastián Rulli, recientemente se tomó unos momentos para hablar con la prensa y como siempre ser de lo más sincero con sus declaraciones ante las cámaras, en donde reveló su retiro de los melodramas, dejando en shock sus razones.

Como se sabe, Rulli comenzó su carrera actoral a los 21 años ante las pantallas de su natal Buenos Aires, Argentina en 1996, hasta que en el año 2000 se mudó a México buscando mejores oportunidad e ingresó a la empresa San Ángel con la novela Primer Amor: A 1000 por Hora, forjando en esta una exitosa carrera por más de 20 años en producciones como Sin Pecado Concebido, Mujer, Casos de la Vida Real, siendo El Extraño Retorno de Diana Salazar uno de los más recientes.

Ahora, después de sus más de dos décadas al aire en Televisa, Sebastián confesó que está en un punto de su vida y de su carrera en la que sí se ha planteado el retirarse, pues ya tiene un lugar para que él y Angelique Boyer en España, en el cual puedan descansar de la vida cotidiana de trabajo, ya que además de que les encanta el país, queda cerca de los padres de la actriz de melodramas, y es algo que valora mucho.

Pero, esto no significa que se retiren en estos momentos, sino que en realidad es simplemente un lugar que tiene por lo pronto para sus escapadas románticas, aunque sí mencionó que ha pensado en poco a poco ir disminuyendo sus apariciones en los melodramas hasta que finalmente se retire por completo, pero que por lo pronto estaba perfecto así, trabajando en sus proyectos personales y también laborales en el radio y la televisión.

Finalmente, se le cuestionó con respecto a su expareja, Cecilia, y la obra de teatro que realiza con Gabriel Soto en la que hace referencias a su pasada relación sentimental, de la que nació su hijo, a lo que este declaró que no sabía de que hablaba, pues Galliano jamás habló de ella con ello, y no tiene idea de nada, así que solo le desea lo mejor: "Me da gusto que haya trabajo para todos y ojalá la gente lo vaya a ver, finalmente es un show. Si es un chiste o una forma de entretener y a la gente le gusta, está bien".

Fuente: Tribuna del Yaqui