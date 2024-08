Briggitte Bozzo denunciaría acoso de Sian y Adrián Marcelo en 'La Casa de los Famosos'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tal parece que la situación se ha vuelto insostenible para Briggitte Bozzo, pues se acaba de soltar el rumor de que la joven actriz de melodramas habría entrado al confesionario y denunció acaso en una conversación con La Jefa, que no fue transmitido al aire, de La Casa de los Famosos México, señalando al actor de origen cubano, Sian Chiong, y el polémico presentador, Adrián Marcelo, como culpables.

El público en estas últimas horas se le ha ido dura y a la cabeza en contra de Sian, pues de Adrián desde el primer momento no se le ha soltado, más producción no hace nada, acusándolo de ser un acosador y futuro agresor sexual, debido a que el galán de Televisa ha sido captado en más de una ocasión al hacer tocamientos no autorizados por sus compañeras, como la ocasión en que nalgueó a Gala Montes o la manera en la que hace comentarios muy sexualizados sobre Briggitte, al igual que Marcelo.

El momento que hoy en día está causando su cancelación en redes sociales, es debido a que este se metió a una plática entre Gomita y la reconocida exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy sobre las salchichas que quedaban para cada uno, y cuando la influencer le dijo que le daba una de las suyas, Chiong se metió y se tomó con una mano su miembro viril mientras que le dice que él le da una de las suyas, haciendo referencia a que se refiere a su aparato reproductor, ocasionando que ambas chicas lo vieran con asco.

Aparentemente no solo el público notó lo raro de la situación y se quejó, sino que al parecer la actriz de filmes como No Manches Frida, también ya se habría cansado de esta clase de comportamientos en su contra y los denunciaría. Según informes de Analu Salazar en el programa en vivo de Dulce y Picosito, Briggitte fue y habló con los productores del programa para que que les ponga un estate quieto por sus comentarios tan desafortunados.

Cabe mencionar, que hasta el momento se desconoce que pasó verdaderamente dentro de esas paredes, ya que no se transmitió ese momento tan decisivo, pero se ha comenzado a especular en redes sociales que lo dicho por la colaboradora de Flor Rubio, es 100 por ciento real y ya le pusieron un ultimátum para que todo esto disminuya de su parte, mencionando que supuestamente, Sian hasta podría resultar ser el eliminado de la semana.

Fuente: Tribuna del Yaqui