¿Golpe a Emilio Osorio? Karol Sevilla revela que jamás entraría a 'LCDLFM' por esta razón

Ciudad de México.- Hace 1 año, cuando se hablaba de La Casa de los Famosos México, era prácticamente imposible no mencionar el nombre de Karol Sevilla, ¿la razón? La actriz de Soy Luna era la novia de Emilio Osorio, participante del reality show e integrante del Team Infierno y, regularmente, el cantante solía enviarle mensajes a la histrionista, quien siempre brillaba por su ausencia y evitaba responder.

Esta situación provocó que la gente comenzara a cuestionarse si realmente continuaban juntos o no. Y es que, la realidad es que Karol llegó a marcharse del país aún cuando el actor de Mi marido tiene familia seguía en el concurso y no fue a verlo cuando salió del programa de telerrealidad, con lo que dejó en claro que no quería saber nada del famoso, así como tampoco quería que se le vinculara al polémico programa.

Es bajo este contexto que, ahora Karol vuelve a dar de qué hablar debido a que se le cuestionó si es que, en algún momento, ella aprovecharía la oportunidad de ingresar al reality show de Televisa, pero su respuesta fue tajante y directa, puesto dejó en claro que no tenía la intención de entrar a este tipo de programas, dado a que considera que son la vía más rápida de arruinar su carrera; por otro lado, señaló que ella sí tenía trabajo y mucho talento como para entrar en esos programas.

“¡Ay no, bebé! Tengo mucho trabajo, tengo talento. Cuando quiera destruir mi carrera me voy a meter”, declaró la cantante.

Cabe señalar que para muchos estas declaraciones se trataron de una especie de ataque personal en contra de Emilio Osorio, puesto como todos saben, su exnovio no solo entró a La Casa de los Famosos México, sino que incluso llegó a convertirse en el quinto finalista y aunque intentó levantar su carrera como cantante luego de su estadía en el show, la realidad es que no ha logrado hacerlo de la manera en la que se tenía planeada.

Karol Sevilla se lanza con todo a LCDLFM

Por otro lado, hubo quienes consideraron que Karol Sevilla había tenido un comportamiento tan soberbio como el de Adrián Marcelo en el pasado, puesto el influencer regiomontano también llegó a declarar en una entrevista que él no tenía interés en ingresar al reality show puesto tenía mucho trabajo; sin embargo, a los pocos meses de dichas declaraciones, él se unió al concurso y ahora es líder del Team Tierra.

