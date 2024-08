Tras más de 30 años de carrera, Consuelo Duval lanza mensaje y deja en shock a Televisa

Ciudad de México.- Consuelo Duval es una celebridad que ha demostrado tener diversos matices en su carrera artística. Como muchos sabrán, la famosa ha incursionado en el mundo de la comedia, de la actuación y hasta la conducción, lo que la ha llevado a convertirse en una de las celebridades más camaleónicas del medio del entretenimiento con producciones como La Hora Pico, Tal Para Cual, Infelices para siempre y Netas Divinas.

Pero además de todo lo mencionado anteriormente, Consuelo procura mantenerse en contacto de manera frecuente con sus poco más de 5,3 millones de seguidores en Instagram, donde regularmente comparte fotografías (esencialmente de su trabajo) y, en ocasiones, algunas reflexiones sobre lo que ha aprendido a lo largo de sus 55 años de vida, tal y como hizo recién la mañana del pasado sábado 24 de agosto.

Consuelo Duval lanza reflexión e impacta a famosos

Resulta ser que la querida actriz de Familia P. Luche reveló que, a lo largo del tiempo, ha logrado aprender diversas lecciones de vida que han potenciado su amor propio y el autorrespeto que siente por ella. Entre ellas, se pueden mencionar el darse su lugar y evitar ir a lugares donde no fue invitada o alejarse de gente que, aunque ella ame, sabe que el sentimiento no es correspondido. Y por último, evita hablar demás, aunque este es un tema con el que continúa trabajando.

“Creo en mí. Creo en el poder y la inteligencia de mis decisiones. Aprendí a no ir sino me invitan. Y a alejarme de personas que tanto necesité y a mí no me necesitaron… Estoy aprendiendo a callarme el hocico, pero si es algo que me importa pues repruebo y ya.”