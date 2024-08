Arath de la Torre acusa a Adrián Marcelo de drogar a la gente para ganar dinero

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Los posicionamientos de Adrián Marcelo se han caracterizado por ser afilados y enfilados hacia temas personales. Él mismo ha dicho que antes de entrar a La Casa de los Famosos investigó a los personajes con los que competiría para comprender sus puntos débiles. Es así como ha logrado atacar y desestabilizar a sus compañeros. Ya lo ha hecho con Gala Montes y el domingo pasado su discurso devastador fue lanzado contra Arath de la Torre.

El psicólogo inició con elogios hacia la carrera de su contrincante, sin embargo, pronto tomó un rumbo hiriente al abordar la situación económica del conductor de Hoy. Aseguró, entre otras cosas, que el comediante no tenía necesidad de ganar el premio final de cuatro millones de pesos y aludió a la vida llena de comodidades y despreocupaciones de De la Torre, quien se mostró sereno, pero tras procesar el comentario malintencionado del líder de Tierra, sufrió una crisis de ansiedad. Las emociones se vieron potenciadas luego de que Arath de la Torre viera un video en el que sus hijos le enviaron un mensaje de apoyo y cariño.

Ya en el cuarto de 'Mar', Arath se mostró inconforme con que el influencer tiende a usar las conversaciones y confesiones privadas como arma de ataque. Reconoció ante sus compañeros que su fortuna la ha construido a base de trabajo honesto y constante, en contraste del tiktoker cuyas ganancias provienen a partir de views en videos con contenido destructivo, en el que le ofrece dinero a la gente a cambio de consumir estupefacientes.

Yo me la he pasado toda la vida trabajando encerrado en un foro, dándole alegría a la gente.".

Cansado de la estrategia 'sucia' que utiliza el tiktoker para jugar, Arath se dijo decidido a ponerle un alto y subir su nombre en la placa de eliminación durante la sexta semana. Mientras tanto, su equipo le daba comentarios de aliento. "No te dejes caer por alguien que no vale la pena", le dijo Mario Bezares. Sin embargo, el enojo del presentador de televisión continuaba expresándose a través de un diálogo furioso.

"¿Ese wey qué? Te juro que yo podría lastimarlo con lo que más le duela (a Adrián Marcelo)", mencionó Arath de la Torre. No obstante, en seguida se retractó y aseguró que no lo haría, idea que fue secundada por 'Mayito', quien le dijo que "él era un caballero" que no sucumbiría a tales bajezas. Por el contrario, lo instó a seguir por el camino de la transparencia y le prometió que todo caía por su propio peso.

