Arath se lanza contra Fox y EPN; los acusa de haberlo metido en problemas con el SAT

Ciudad de México.- ¡Vaya noche la que se vivió ayer tras la gala de eliminación en La Casa de los Famosos! Como cada domingo, se tocaron temas sensibles que llevaron a varios participantes al límite de sus emociones. Éste fue el caso de Arath de la Torre, quien se vio sumamente afectado por el posicionamiento de Adrián Marcelo en su contra. Durante este momento, el influencer retomó el estilo de vida económico del conductor para atacarlo y asegurar que, por vivir en medio de la opulencia, no merecía ganar el concurso.

El ataque provino a partir de ciertas confidencias que el presentador de televisión le contó al tiktoker, al creer que era una persona en la que podía confiar. Como contexto, la estrella de Hoy ha tenido que batallar con un proceso legal con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por más de 20 años. Este problema fue tema de conversación entre las dos personalidades, sin embargo, el psicólogo se ha valido de temas personales para desestabilizar a sus compañeros.

"Hermano, tu única necesidad es solventar un crédito fiscal y me atrevería a decir que no es una necesidad, es una obligación con la que hay que cumplir", le espetó Adrián Marcelo. Con ello, insinuó que ha evadido impuestos. El afilado comentario caló en lo más hondo del comediante que terminó por 'quebrarse' cuando presenció un video que contenía un mensaje de sus hijos, en el que le pedían no darse por vencido y le aseguraron sentirse orgulloso por su desempeño.

Como siempre lo ha hecho, Arath habló de frente con Adrián y le reprochó haberle dado un 'golpe bajo'. Con descaro, el youtuber reconoció que entre semana es amigo y confidente de De la Torre, pero que los papeles cambian cuando llega el domingo y es momento de sacar el as bajo la manga.

El coraje duró varios minutos más en el ambiente, y más tarde, expresó ante Mario Bezares su preocupación por el impacto mediático que tendría la acusación de Adrián Marcelo. Para dejar todo claro, explicó que la empresa en la que trabaja está enterada de su situación financiera, por lo que no tiene nada que ocultar. Además, reveló que sus problemas con el SAT iniciaron por concepto de proselitismo político. En este sentido, señaló a dos expresidentes de México por haberlo sumido este conflicto.

Soy un buen contribuyente y es un problema que Fox me reventó y luego fue el pu** este de Peña Nieto, por hacer política".

