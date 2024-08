Exnovios, peleas y polémicas que tuvo Karime Pindter antes de entrar a 'LCDLF México'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En las últimas semanas Karime Pindter se ha posicionado como una de las participantes más queridas de La Casa de Los Famosos México, debido a su personalidad y a las divertidas dinámicas que comparte con su equipo, el cuarto Mar para mantener entretenido al público, razón por la que ha dado mucho de qué hablar. Sin embargo la llamada 'Matrioshka', no solo suele ser tendencia en redes por su participación en los realitys sino por su historial amoroso y las polémicas en las que se ha visto envuelta.

Uno de sus primeros pretendientes conocidos fue Luis 'Potro' Caballero, con el compartió varias temporadas en Acapulco Shore, y se les llegó a ver juntos cuando las grabaciones del reality concluyeron. Tiempo después, estuvo comprometida con el empresario israelí Erez Myara, quien tiene una empresa de seguridad privada y entre sus amigos en común están Tadeo, Jawy y Celia Lora, sin embargo Karime anunció que la boda fue cancelada en 2022.

La boda se supone que iba a ser este año, no se armó, por mis proyectos, por mis cosas y yo le estoy dando largas por proyectos que tengo, estoy enfocada, workaholic, chambeando, viéndome mejor y eso implica mucho trabajo", señaló.

En el año 2023, anunció que estaba en una relación con el empresario Alfredo Harp, pero terminaron después de varios meses, a pesar de que se dejaban ver muy ilusionados en redes sociales. Actualmente, todo parece indicar que Karime no se encuentra en una relación amorosa, al menos no de manera pública, pues hasta el momento no ha hablado de que se encuentre en un noviazgo.

Pelea entre Manelyk y Karime

En el año 2021, Manelyk González reveló a Celia Lora que se había distanciado de su "comadre" porque ella había preferido apoyar a su expareja Jawy, en lugar de a ella después de su rompimiento. Este distanciamiento llevó a Manelyk a dejar de seguir a Karime en Instagram, generando rumores y especulaciones entre los medios de comunicación y los fanáticos. Sin embargo, en semanas pasadas, durante una conversación en 'LCDLFM', Karime reveló que su amistad en realidad ya tenía problemas desde hace años pues descubrió que a escondidas, Mane se veía con el hombre con el que ella estaba saliendo.

Cirugías

Una de las cosas por las que ha sido criticada, es que a lo largo de estos 10 años en los que se ha visto ante el ojo público, se ha realizado varias operaciones entre las que destacan aumento de busto, liposucción, cirugía de contorno corporal total, lipoinjerto de glúteos, bichectomía, rinoplastía y aplicación de Botox.

