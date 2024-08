Gomita destroza a Galilea Montijo por esta razón: "Estoy enojada con ella"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Gomita estalló con Galilea Montijo por la censura que le impuso anoche durante el posicionamiento. Ya dentro de su habitación con el resto de integrantes de 'Tierra', la expayasita desató su inconformidad por lo que ella consideró una injusticia al no dársele la oportunidad de responderle a Gala Montes. Sin embargo, sus aliados consideran que fue lo mejor, pues de ese modo ella quedó como una persona respetuosa y en línea.

Anoche Gomita encaró a Gala. Su discurso se enfocó en reprocharle las jugadas que ha llevado a cabo para provocarle celos con relación a Agustín Fernández y por echarle en cara que el rechazo amoroso simbolizó una humillación a nivel nacional. De la misma manera, Gomita mencionó que su contrincante la había ofendido al referirse a ella con términos despectivos a sus espaldas. Por su parte, Gala se defendió al exponer la incongruencia entre las palabras y las acciones de Gomita. Al mismo tiempo, le recalcó que no serán amigas porque no están al mismo nivel de lealtad.

Para ese momento, Gomita le preguntó a la conductora del reality show si tenía una oportunidad más de contestar, a lo que Montijo dijo que ya no había tiempo. Este descarte enfureció a la influencer: "Me enoja que no me dejó contestar 'La Gali'", acusó. Su compañero Ricardo Peralta empatizó con ella y le dio la razón, pues el domingo pasado experimentó una situación similar en la que se le negó el derecho de réplica hacia Arath de la Torre.

Peralta, también conocido en redes como 'Torpecillo', propuso que para la siguiente ocasión no pidieran permiso para hablar y simplemente tomaran la palabra, a fin de evitar ser silenciados. "Así yo la semana pasada. Ya no hay preguntar 'si puedo'", sugirió. Ante ello, Gomita le dio continuidad a su queja y adelantó que ella pretendía hacerle saber a Gala que no le afectaba, ni le preocupaba si no surgía una relación amistosa entre ellas.

¿A mi qué me va a preocupar que no seamos amigas?".

Adrián Marcelo opinó que fue mejor que no le dijera nada, pues de esa forma Gomita demostró ser "puntual y respetuosa", caso contrario a Gala quien "escupió veneno". Gomita se vio consolada por este comentario, pero finalizó narrando la expresión facial de Montes mientras ella daba a conocer su posicionamiento. Desde su perspectiva, logró "picarle la cresta" y hacer que su cara "se transformara como la de Hulk".

Fuente: Tribuna Sonora