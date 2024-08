¿Grave? Arath de la Torre saldría de 'La Casa de los Famosos México' por problemas de salud

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Todo parece indicar que el posicionamiento del 25 de agosto dejaron mal a Arath de la Torre, y le afectaron a un nivel preocupante, pues se dice que el reconocido presentador salió del aire de La Casa de los Famosos México, debido a que después de todo lo vivido en el posicionamiento y en la habitación de la placa de nominados este presentó problemas de salud que han tenido que ser atendidos, ¿acaso está grave?

Como cada domingo, los nominados de la semana deben de hacer una fila y uno a uno, el resto de los habitantes del reality show se posicionan delante de la persona que desean que salga de la casa y le expresan sus motivos. En esta ocasión Adrián Marcelo una vez más se puso enfrente de Arath y le echó en cara que no tiene necesidad de estar en el programa y menos de ganar el premio y si acaso solo debería de serlo por un problema Fiscal que él mismo reveló en una ocasión que tuvo.

Pero no conforme con el golpe bajo que recibió por parte del presentador de Multimedios, en el cuarto de los nominados, tanto a él como a Mario Bezares, Gala Montes y Sabine Moussier les pasaron videos de sus familiares para brindarles ánimos. Sin embargo, para Arath esto ocasionó que tuviera una crisis de ansiedad y rompiera en llanto señalando que no podía más, que no podía seguir adentro, mientras su equipo trataba de consolarlo.

Y ahora, después de que fue uno de los salvados por el público y que también Karime Pindter y Briggitte Bozzo le brindaran todo su apoyo por la situación, se ha dicho que Arath durante la madrugada fue teniendo problemas de salud y se le subió mucho la presión, por lo que declaran que estuvo en el confesionario, donde las cámaras se apagan, para que los médicos lo atendieran por esta situación.

Pero eso no fue todo, pues se dice que ahora, este lunes 26 de agosto, el presentador del programa Hoy siguió con la presión muy alta y ha tenido que permanecer fuera del alcance de las cámaras para que los médicos sigan tratando de estabilizar su presión y que no ocurra un problema mucho más grave que este, por lo que se espera que pronto regrese más calmado y con un mejor estado de salud.

Fuente: Tribuna del Yaqui