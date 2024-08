Isabel Madow filtra detalles de su mala relación con Agustín Fernández en 'LEBEH'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Cuando varias celebridades se ven forzadas a convivir en una mismo programa, como es el caso de Las Estrellas Bailan En Hoy (LEBEH), es natural que irradien cierto nivel de complicidad frente a las cámaras, puesto deben confiar uno en el otro con la finalidad de poder bailar bien y, de esta manera, ganar el reality show. Si bien, esta situación sería lo ideal, tampoco se trata de una ley y en muchas ocasiones, simplemente la química no se puede forzar.

Un ejemplo de ello fue el visto con Isabel Madow y Agustín Fernández, quienes a leguas se notaba que no convivían bien, hecho que la propia modelo y también presentadora de televisión abordó el pasado 14 de agosto a través de un mensaje en X (red social antes conocida como Twitter) donde informó que, el motivo por la mala química entre ellos, era porque él solía ser muy conflictivo y llegó a causarle diversos problemas durante la grabación, aunque en aquella ocasión, la estrella se negó a brindar más detalles, por temas de su educación.

Sin embargo, parece ser que el daño que Fernández causó en Madow fue tal, que la exedecán de Brozo, no dudó en hablar del asunto en una entrevista para el canal de YouTube de Eden Dorantes, donde por fin sacó todos los trapitos de Agustín Fernández a relucir. Las declaraciones de Isabel comenzaron pisando fuerte al afirmar que “ya no lo aguantaba”, puesto él se atribuía todo el éxito del programa e incluso afirmaba que sin él el show no tendría audiencia.

“Él decía que era el rating del programa, que no era nada sin él y que él iba a ganar y menospreció a varios ahí del programa”, contó la modelo.

Por otro lado, aseguró que Agustín llegó a tratarla mal y lo peor llegó cuando renunció a tan solo 3 minutos de que comenzara el programa. Para reste momento, ella ya no lo soportaba, por lo que le agradó la idea de ya no tener que volver a verlo: “Conmigo se portó muy mal, yo no me enojé el día que él renunció, al contrario, ya no lo soportaba y tenía que verle la cara, de verdad se portó muy mal”, afirmó ella.

El último punto que abordó Madow, fue que Fernández solía ser indisciplinado, al grado en el que llegaba tarde a trabajar o hablaba mal de ella, lo que de alguna manera reforzó las declaraciones que Isabel dio hace algún tiempo, cuando pidió que le fuera bien a Fernández, aunque deseaba que no volviese a acercarse a ella: “Que Dios lo bendiga, pero que no se me acerque jamás en la vida. Tú no puedes hacer una carrera pisoteando a los demás”, declaró la famosa.

Fuentes: Tribuna